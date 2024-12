¿Deberían los Lakers y los Warriors negociar por LeBron James? ¿Podrían los Lakers y LeBron James realmente entablar conversaciones de intercambio?

Regresar a Miami es algo que LeBron James espera con ansias cada temporada. Debido a que Los Angeles Lakers están en la Conferencia Oeste, este viaje solo se realiza una vez al año, y la noche del miércoles le ofreció a LeBron la oportunidad de hacer un viaje al pasado y escapar de lo que ha sido una temporada complicada para los Lakers últimamente.

A punto de cumplir 40 años, James se encuentra en medio de su temporada número 20. South Beach siempre tendrá un lugar especial en su corazón, ya que ganó dos MVP de la temporada regular, dos MVP de las Finales y dos campeonatos como la cara del Miami Heat . Estos galardones y campeonatos ayudan a definir la histórica carrera de James, una que podría estar llegando a su fin antes de lo que muchos imaginaban. Esto se debe a que un viaje especial por el pasado de LeBron rápidamente se convirtió en una pesadilla para los Lakers.Todo lo que se habla sobre el fin de la carrera de LeBron en el Salón de la Fama y los problemas de Los Ángeles ha alcanzado nuevas cotas después de que el Heat los derrotara por 41 puntos el miércoles por la noche en un partido de 134-93 . Por segundo partido consecutivo, los Lakers no lograron superar los 100 puntos, y también fue la tercera vez en sus últimos cuatro partidos. Esta fue la tercera peor derrota que han sufrido los Lakers en la era de LeBron. Los Lakers comenzaron la temporada 2024-25 con un récord de 10-4. Todo parecía ir bien bajo el nuevo liderazgo de JJ Redick y el equipo estaba cerca de la cima de la clasificación de la Conferencia Oeste. Esa ya no es la realidad de los Lakers, ya que ahora tienen un récord de 12-10 en la temporada. Más importante aún, y quizás la mayor preocupación de Los Ángeles, es que la edad está empezando a alcanzar a James. Las noches consistentes de 20 puntos han sido cosa del pasado para LeBron esta temporada. Lo mismo puede decirse de su inagotable motor y su capacidad para anotar en la pintura en cualquier posesión. El tiempo se está acabando no solo para James sino también para los Lakers en términos de ser verdaderos contendientes al título. ¿Qué podría significar todo esto? No hay certeza de cuándo podría retirarse LeBron , aunque se especula que lo hará inmediatamente después de la temporada 2025-26. Con los problemas de los Lakers que van mucho más allá de unos pocos partidos malos y el equipo exigiéndole demasiado a James, ahora podría ser el momento en que uno de los mejores jugadores de la historia de la liga tome una decisión clave sobre cómo quiere terminar su carrera. Más específicamente, la estrella de los Lakers debe enfrentarse cara a cara con los rumores de traspaso después de que James se viera involucrado en conversaciones con los Golden State Warriors . El traspaso de LeBron a los Warriors fue una idea que surgió en la fecha límite de traspasos de la temporada pasada. Si bien no fue más que una apuesta arriesgada por parte de Golden State, existía un nivel de interés mutuo entre el núcleo de los Warriors y James, dijeron fuentes de la liga a ClutchPoints en ese momento. Los Lakers no estaban dispuestos a hablar sobre el futuro de James en absoluto en las negociaciones de traspaso, por lo que permaneció en Los Ángeles y firmó un nuevo contrato de dos años por 101,3 millones de dólares que le permite rescindir el contrato el próximo verano una vez más. Sin embargo, James es quien controla su futuro con una cláusula de no traspaso total, lo que le permite ser él quien dicte cualquier negociación de traspaso que pueda suceder. Su agente, Rich Paul de Klutch Sports, detuvo rápidamente las negociaciones de traspaso que involucraban a James y los Warriors la temporada pasada. Los Lakers tampoco mostraron interés. Pero si James es el que quiere el cambio al final de su carrera y con los Lakers en problemas, la organización se vería obligada a tomar medidas. Aún queda mucho baloncesto por jugar y los Lakers están atravesando una mala racha. LeBron nunca ha sido de los que abandonan el barco y se rinden en mitad de una temporada y hay otras alternativas que Los Ángeles puede tomar como franquicia para mejorar, además de tener que traspasar a James. Al mismo tiempo, con la inmortalidad de James en el baloncesto desvaneciéndose y él no rejuveneciendo, la idea de que LeBron sea traspasado a los Warriors o a otro equipo es ciertamente digna de consideración.

El Padre Tiempo finalmente alcanza a LeBron James

LeBron tiene 39 años. Cumplirá 40 el 30 de diciembre en lo que seguramente será una celebración conjunta de cumpleaños y Año Nuevo para la familia James, en la que estarán presentes numerosas celebridades. Después de promediar 25,7 puntos, 8,3 asistencias y 7,3 rebotes por partido y lanzar con un 41,0 por ciento de efectividad en triples (la mejor marca de su carrera) el año pasado, los números de anotación de LeBron se han visto afectados al comienzo de esta temporada.

En 22 partidos, James promedia 22,3 puntos, 9,0 asistencias y 7,9 rebotes por partido, con un 34,2 por ciento de efectividad en triples y poco menos del 50 por ciento en tiros de campo. Para cualquier otro jugador de la liga, estos números serían dignos de un All-Star que lo llevarían a ser considerado MVP. Sin embargo, estamos hablando de LeBron, y su leve declive ofensivo es el resultado de no tener el mismo estallido que tuvo la temporada pasada.

En sus últimos siete partidos, James ha anotado 20 o más puntos en solo dos encuentros. En este lapso, LeBron ha acertado solo 3 de 30 tiros de tres puntos (10,0 por ciento), y la ofensiva de Los Ángeles ha sido una de las peores de la liga.

Incluso la racha de LeBron de anotar más de 10 puntos en lo que ahora es 1.244 partidos consecutivos estuvo en peligro de romperse cuando anotó solo 10 puntos en una derrota por 109-80 ante los Minnesota Timberwolves el lunes. Con los Lakers perdiendo por 23 puntos en este juego, James encestó uno de dos tiros desde la línea de tiros libres para mantener viva la racha.

A pesar de que todavía está logrando una temporada de All-NBA en Los Ángeles, los problemas de LeBron son un resultado directo del kilometraje que tiene en sus piernas. Ningún atleta puede jugar para siempre, y el mundo de la NBA finalmente está comenzando a verlo con James .

“El Padre Tiempo lo está alcanzando, absolutamente, porque el Padre Tiempo alcanza a todos”, dijo el delantero de los Warriors y amigo de James, Draymond Green, en su podcast recientemente. “Sin embargo, en lo que no estoy de acuerdo es en que la gente dice, lo acabamos de ver, ya terminó, lo hemos estado esperando, ya terminó. No, no, no estoy de acuerdo con eso. Francamente, lo que me parece es que está un poco cansado.

“Cuando te topas con un muro, acabas atravesándolo, pero ahora mismo creo que está un poco cansado y se ha topado con un muro. ¿Significa eso que el Padre Tiempo le está alcanzando, como dicen todos? No”.

El ex base de la NBA Jeff Teague se ha unido a Green en la discusión sobre el Padre Tiempo con respecto a James , afirmando que LeBron necesita descansar y que esta podría ser su última temporada en la NBA.

Pero los números de James no son malos. A sus casi 40 años, sus promedios todavía serían importantes para cualquier equipo de la liga que quiera clasificar a los playoffs. Uno de los principales problemas en Los Ángeles es que el equipo necesita consistencia ofensiva de James para tener éxito, ya que Anthony Davis es su única otra amenaza confiable.

LeBron es LeBron y, tarde o temprano, va a salir de su mala racha. Si será demasiado tarde o no y si los Lakers tienen a su alrededor las piezas necesarias para ser un equipo exitoso son las dos grandes preguntas que nublan el futuro de James.

Los problemas de los Lakers están directamente relacionados con la construcción de la plantilla

Desde que los Lakers ganaron su campeonato en la Burbuja de la NBA de 2020, han estado haciendo ajustes constantes a su plantel.

El traspaso de Russell Westbrook en 2021 dejó a Los Ángeles con varios huecos que llenar debido a las ramificaciones financieras de vincular el contrato de Westbrook con los de James y Davis. Un viaje sorpresa a las Finales de la Conferencia Oeste de 2023 y la victoria en el primer Torneo de la NBA durante la temporada pasada ocultaron el hecho de que esta franquicia no había tenido éxito desde su carrera por el campeonato durante la pandemia.

Tres entrenadores diferentes han dirigido a los Lakers en el lapso de cuatro temporadas. Frank Vogel y Darvin Ham fueron relevados de sus funciones porque no cumplieron con las expectativas. El único problema es que ambos estaban destinados a fracasar porque las expectativas depositadas en su plantilla eran inalcanzables, independientemente de lo bien que jugaran LeBron y Davis. Ahora, lo mismo le está sucediendo a Redick.

Las derrotas consecutivas por un total combinado de 70 puntos no son ni deberían ser etiquetadas como culpa de Redick de ninguna manera. Obviamente, hay cosas que el entrenador en jefe de primer año todavía está aprendiendo y trabajará para mejorar, pero el mayor problema que Los Ángeles tiene en este momento es con lo que han estado lidiando desde esa carrera por el campeonato de 2020.

A pesar de contar con jugadores talentosos, la plantilla de los Lakers no es la adecuada para el talento necesario junto a James y Davis. A este grupo le falta confianza, los tiros desde el perímetro han sido pésimos y el fuego que alguna vez existió dentro de este grupo se ha apagado como si los hubieran expulsado de la isla en Survivor.

James se da cuenta de esto, y es por eso que no se disculpó en sus comentarios posteriores al partido tras la derrota por 41 puntos en Miami.

“Creo que deberíamos verlo con seguridad y ver cuándo estás cometiendo un error individualmente y estás tratando de confiar en que todos los demás te cubran. Creo que comienza con los individuos primero. Todos tenemos que asumir la responsabilidad. Es genial verlo en la película y abordarlo en ese momento y partir de ahí”, dijo James el miércoles por la noche. “Hay tantos grandes equipos aquí y cada vez que cometes un error, especialmente con nosotros, los equipos te harán pagar. Y Miami, obviamente, como dijiste, igualó un récord de franquicia en triples, nos hizo pagar cada vez.

“Tuvimos una comunicación pésima y nos hicieron pagar”.

Es evidente que LeBron está frustrado. ¿Quién no lo estaría después de perder dos partidos seguidos y ver que sus compañeros no hacen nada para corregir sus errores?

A nueve semanas de la fecha límite de intercambios de la NBA, los Lakers parecen un equipo que casi con certeza hará al menos un cambio en su roster.

D’Angelo Russell es un jugador que Los Ángeles ha estado dispuesto a considerar en las conversaciones con un contrato de 18,6 millones de dólares a punto de expirar. Aunque los Lakers han dudado en hablar sobre Rui Hachimura o Austin Reaves desde la temporada pasada, tal vez ambos talentos podrían estar disponibles por el precio adecuado. Gabe Vincent, Jarred Vanderbilt y Jalen Hood-Schifino son otros tres jugadores que podrían incluirse en cualquier posible paquete de intercambio por un jugador de alto perfil como relleno salarial.

Los Lakers también pueden intercambiar selecciones de primera ronda en 2029, 2030 y 2031. Estas tres selecciones de primera ronda ciertamente podrían considerarse valiosas en la liga, dadas las dificultades actuales de Los Ángeles y la edad de LeBron.

Por supuesto, el elefante que todavía está en la habitación es el futuro de James y lo que él quiere en última instancia.

Bronny James, el hijo mayor de LeBron, fue seleccionado por los Lakers la pasada temporada baja. Jugar junto a su hijo era uno de los objetivos más importantes de James hacia el final de su carrera, y ha tenido la oportunidad de hacerlo. También ha cumplido con su obligación con los Lakers desde que firmó por primera vez con ellos en 2018 al ganar un campeonato.

En este momento, no ha habido ninguna discusión interna sobre si los Lakers quieren a James en su plantilla, según confirmaron fuentes de la liga a ClutchPoints. Tanto LeBron como los Lakers quieren ganar, y el veterano ha sido un gran partidario de Redick en su primera temporada. Por mucho que Los Ángeles crea en James en este punto de su carrera, ¿son mutuos esos sentimientos? Después de todo, James ha dejado claro que todo lo que le queda por hacer en su carrera es ganar, y la trayectoria actual de los Lakers no se alinea necesariamente con esta mentalidad.

Los Lakers están pasando por un momento muy difícil y sus rivales de la Conferencia Oeste, los Warriors, necesitan desesperadamente otra estrella para aliviar la presión sobre Stephen Curry . Si hubiera un momento para que volvieran a surgir rumores de intercambio entre las dos partes con respecto a James, sería en este momento.

¿LeBron y los Lakers estarían en conversaciones de intercambio con los Warriors y otros?

Mucho ha cambiado para los Warriors. Klay Thompson se fue a los Dallas Mavericks en la temporada baja y, por una vez, esta organización no tiene la factura fiscal más alta de la NBA. El propietario Joe Lacob y el gerente general Mike Dunleavy Jr. priorizaron su futuro sobre gastar libremente durante el verano, por lo que la organización no hizo una importante contratación en la agencia libre ni una adquisición comercial.

Eso no significa que Golden State no lo haya intentado.

Paul George y Lauri Markkanen eran dos talentos All-Star en los que los Warriors tenían un gran interés . Las conversaciones de intercambio con los LA Clippers y Utah Jazz, respectivamente, fracasaron debido a que Lacob y Dunleavy no querían sacrificar todo su futuro . Esto incluye a Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski, Moses Moody y seis selecciones de primera ronda, algunas de las cuales solo se pueden negociar en un intercambio.

Han pasado muchas cosas desde que Golden State decidió no sacrificar a su juventud. Kuminga y el equipo no lograron llegar a una extensión de contrato antes del inicio de la temporada. Moody firmó un contrato por tres años y 39 millones de dólares que todavía lo mantiene en una posición muy negociable. Por supuesto, la gran historia que rodea a esta organización es que han pasado de 12-3 en general a 12-8 debido a una racha de cinco derrotas. Podziemski ha recibido muchas críticas de los fanáticos e incluso del entrenador en jefe Steve Kerr durante esta reciente racha .

Los Warriors tienen desde hace tiempo una lista de superestrellas en su lista de deseos potenciales , y James siempre ha estado incluido. Después de que él y Curry disfrutaran jugando juntos en los Juegos Olímpicos y ganando una medalla de oro, la idea de que las dos superestrellas pasen de rivales jurados a compañeros de equipo ha estado presente una y otra vez.

Sin embargo, para que se produzca el diálogo entre LeBron, los Lakers y los Warriors, tendrían que darse muchas cosas. Además de que James tendría que acudir a los directivos de los Lakers y decirles explícitamente que quiere ser traspasado a Golden State debido a su cláusula de no traspaso, los Dubs tendrían que armar un paquete que fuera lo suficientemente bueno para que Los Ángeles lo aceptara.

En términos financieros, ambos equipos tienen problemas de financiación. Los Warriors tienen un tope salarial estricto en la primera división y están solo unos 500.000 dólares por debajo de esa marca. Si bien los Lakers no tienen un tope salarial estricto, están solo 30.001 dólares por debajo de la segunda división y les gustaría permanecer por debajo de esa línea. Ahí es donde las cosas podrían complicarse con respecto a la loca e hipotética idea de que LeBron sea traspasado a los Warriors con su salario de 48,7 millones de dólares.

Una vez más, no hay nada que sugiera que James quiera solicitar un canje a los Lakers. Debido a las dificultades que enfrentan tanto Los Ángeles como Golden State a principios de la temporada 2024-25, vale la pena volver a analizar las conversaciones sobre el canje de LeBron.

Los Warriors necesitan a alguien más junto a Curry que no sólo pueda llevar el balón por la cancha, sino que también ayude a crear oportunidades para otros en ataque. Ahí es donde James podría prosperar, ya que la química que él y Curry crearon en París durante los Juegos Olímpicos fue notable. En Los Ángeles, hay una clara necesidad de flexibilidad salarial y activos futuros para construir alrededor de Davis. La idea de sumar a James tiene mucho sentido para los Warriors, pero hacerlo le da a Golden State una ventana de uno o dos años para ganar campeonatos. Después de eso, los Warriors se quedarían sin profundidad, sin activos futuros y un equipo que no tiene a Curry, Green o James.

Si los Warriors no son la respuesta para LeBron, ¿podría haber otro equipo al que James quisiera unirse en esta etapa avanzada de su carrera? Fuera de Los Ángeles, las únicas otras organizaciones que tienen sentido son, casualmente, los Cleveland Cavaliers y los Heat. Aun así, las ramificaciones financieras de un hipotético intercambio terminan imponiéndose, lo que llevaría a una ruta casi imposible para Cleveland o Miami para perseguir a James. Sin mencionar que los Cavs tienen un récord de 19-3 en la cima del mundo de la NBA.

La única forma de que los Warriors y los Lakers obtengan lo que necesitan ahora es que LeBron solicite un traspaso a los Dubs antes de la fecha límite de traspasos en febrero. Dicho esto, ninguna de las dos organizaciones está entrando en pánico en medio de sus rachas de derrotas.

Aunque los Warriors y los Lakers probablemente serán dos de los equipos más activos en la Conferencia Oeste antes de la fecha límite de intercambios, el sueño de que Steph y LeBron formen equipo en Golden State no es más que eso: un sueño.