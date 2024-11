La segunda jornada de la NBA Cup trae un emocionante enfrentamiento entre los Denver Nuggets y los Dallas Mavericks. Ambos equipos, con un balance de 1-1, necesitan desesperadamente una victoria para evitar quedar virtualmente eliminados del torneo. El duelo, que ya había generado expectativas tras el reciente enfrentamiento entre ambos, estará marcado por las posibles bajas de dos de sus máximas estrellas: Luka Doncic y Nikola Jokic, lo que añade un aire de incertidumbre al choque.

El partido se disputará el 22 de noviembre en el Ball Arena, ubicado en Denver, Colorado. Los horarios en diferentes zonas son los siguientes:

With Nikola Jokić off the floor, the Denver Nuggets' offensive rating is 86.3 – the worst in NBA history.

With Jokić on the floor, their offensive rating is 125.8 – the best in NBA history.

