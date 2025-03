Draymond Green molesto con los Warriors: “no pueden relajarse antes de los playoffs” El veterano líder de Golden State advierte sobre la urgencia de mejorar tras una dura derrota ante Miami.

26/03/2025 · 08:17 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Golden State Warriors han vivido una temporada llena de altibajos, y la reciente derrota ante el Miami Heat por 112-86 ha encendido las alarmas en el equipo. A pesar de haber incorporado a una estrella como Jimmy Butler, las últimas semanas han sido complicadas para el equipo dirigido por Steve Kerr, especialmente con la ausencia de Stephen Curry debido a una lesión en la pelvis. Sin embargo, más allá de la baja de su máxima figura, el descalabro ante un equipo que venía de perder 10 partidos consecutivos dejó muchas dudas sobre la mentalidad del plantel.

Uno de los más molestos con el desempeño del equipo fue Draymond Green, el veterano líder de los Warriors, quien no dudó en enviar un mensaje contundente tras la derrota. Con solo 10 partidos restantes en la temporada regular, Green dejó claro que la actitud del equipo debe cambiar si quieren ser un verdadero contendiente en los playoffs.

Draymond Green: “Todos juegan su mejor baloncesto contra nosotros”

Tras el partido, Green expresó su frustración y enfatizó la importancia de jugar cada encuentro con máxima intensidad, sin importar el rival.

“Tenemos que asegurarnos de que estamos afrontando cada partido como si estuviéramos jugando contra el mejor equipo de la NBA, porque eso es en lo que se convierten nuestros rivales cuando nos enfrentan”, declaró Green en una entrevista con NBC Sports Bay Area.

El cuatro veces campeón de la NBA subrayó que cada equipo parece elevar su nivel de juego cuando enfrenta a Golden State, algo que quedó demostrado con la increíble efectividad del Heat desde el perímetro. Miami anotó 17 de 25 intentos de tres puntos, un porcentaje excepcional que evidencia la falta de intensidad defensiva de los Warriors.

El panorama de los Warriors: entre la lucha por la ventaja de local y el riesgo del play-in

A pesar de la derrota, la situación de Golden State en la Conferencia Oeste sigue siendo manejable. Con un récord de 41-31, los Warriors ocupan el sexto puesto y aún tienen posibilidades de escalar posiciones en la tabla. Actualmente, se encuentran a 2.5 juegos de los Lakers, que ocupan el quinto lugar, y a tres juegos del cuarto puesto, que les otorgaría ventaja de local en la primera ronda de playoffs.

Sin embargo, la amenaza del play-in también es real. Los Clippers, séptimos en la clasificación, están a solo medio juego de alcanzarlos y han mostrado un mejor nivel recientemente. Si los Warriors no reaccionan pronto, podrían verse obligados a disputar la postemporada desde una posición mucho más complicada.

El regreso de Curry: la clave para el sprint final

La esperanza de Golden State radica en la inminente vuelta de Stephen Curry. Cuando la estrella de los Warriors ha compartido cancha con Jimmy Butler esta temporada, el equipo ha tenido un impresionante récord de 15-2, lo que demuestra el impacto inmediato de su presencia en la cancha.

El regreso de Curry no solo reforzará la ofensiva del equipo, sino que también aportará la estabilidad que tanto necesitan en momentos clave. No obstante, como bien señaló Green, depender únicamente de su líder no es suficiente. El equipo debe recuperar su intensidad y enfoque en ambos lados de la cancha si quiere evitar sorpresas en la recta final de la temporada regular.

Es momento de reaccionar

La dura derrota ante Miami es una llamada de atención para los Warriors. Con los playoffs a la vuelta de la esquina, cada partido cuenta, y la falta de compromiso puede costarles caro. Draymond Green lo sabe y ha levantado la voz en el vestuario, dejando claro que no hay margen para la relajación.

El mensaje es claro: Golden State debe recuperar su identidad de equipo campeón si quiere aspirar a otro título. De lo contrario, podrían verse atrapados en el peligroso camino del play-in, un escenario que nadie en San Francisco quiere enfrentar.