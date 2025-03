Dwight Howard asegura LeBron James tuvo que ver con su salida de los Lakers Su amarga despedida de los Lakers. ¿Un insulto a LeBron James lo condenó?

El eterno lamento de un campeón que no pudo quedarse.

Dwight Howard, un jugador que dejó una marca en la NBA con su impacto en la pintura, se encuentra en la antesala del Salón de la Fama. Sin embargo, a pesar de su ilustre carrera, el exjugador de los Lakers sigue lamentando su salida de la franquicia angelina tras el campeonato de 2020. Ahora, en un explosivo testimonio, Howard insinuó que su relación con LeBron James pudo haber sido la razón clave de su abrupto adiós.

El pívot, quien tuvo un rol fundamental en la rotación del equipo dirigido por Frank Vogel en la burbuja de Orlando, ha manifestado en varias ocasiones su frustración por no haber sido renovado tras la conquista del título. En una reciente entrevista en su podcast Above The Rim with DH 12, Howard compartió un episodio desconocido hasta ahora: una acalorada discusión con LeBron James que, según él, selló su destino en los Lakers.

El altercado que marcó el fin de Howard en Los Ángeles

Howard relató que su salida de los Lakers podría haber estado directamente ligada a un comentario ofensivo dirigido a LeBron James en medio de un partido.

“Fue después de que ganamos el campeonato. Estábamos en defensa, y le grité: ‘¡Tienes que regresar!’. LeBron se molestó porque le dije algo, y yo le respondí: ‘Deja de actuar como un [improperio]’”, confesó Howard en su podcast.

Aunque no hay pruebas concretas de que este incidente haya sido la causa de su salida, el pívot cree firmemente que esa confrontación influyó en la decisión de la gerencia de los Lakers de no renovarlo. Para Howard, el hecho de que su contrato no se extendiera después de haber sido una pieza clave en la conquista del anillo sigue siendo una espina clavada.

¿Realmente LeBron tuvo que ver con la salida de Howard?

Si bien la historia que cuenta Howard tiene tintes polémicos, hay otros factores que también pudieron haber influido en su salida de los Lakers. En primer lugar, el equipo optó por hacer ajustes en la plantilla tras la temporada de la burbuja, buscando piezas más dinámicas para complementar a Anthony Davis. Además, Howard terminó firmando con los Philadelphia 76ers en la agencia libre, lo que sugiere que la separación no fue necesariamente unilateral.

Otro aspecto a considerar es el historial de Howard con los Lakers. En su primera etapa con el equipo en 2012, su relación con la franquicia y la afición fue tensa, lo que generó dudas sobre su futuro en la organización. No fue hasta su regreso en 2019 que logró redimirse y encajar como un jugador de rol clave.

No obstante, el hecho de que Howard siga mencionando el tema años después refleja que la manera en la que terminó su historia en Los Ángeles aún le genera resentimiento. Para algunos, esto podría interpretarse como una obsesión por buscar culpables en lugar de aceptar las circunstancias del negocio en la NBA.

El legado de Dwight Howard y su relación con los Lakers

A pesar de su tumultuosa relación con la franquicia, Howard dejó una huella en la historia de los Lakers. Su contribución en el campeonato de 2020 fue valiosa, especialmente en la serie ante los Denver Nuggets, donde su defensa sobre Nikola Jokić fue determinante.

Pero a diferencia de otras leyendas que han salido de los Lakers con el reconocimiento merecido, Howard parece haber quedado atrapado en el resentimiento de una separación que él nunca quiso. A sus 39 años, con su carrera NBA prácticamente terminada, sigue expresando su deseo de haber continuado en el equipo que le permitió ganar su primer y único anillo.

El baloncesto es un negocio, y decisiones como esta son parte del juego. Quizás Howard debería centrarse en celebrar su legado y su inminente ingreso al Salón de la Fama, en lugar de seguir preguntándose qué pudo haber sido si las cosas hubieran sido diferentes en Los Ángeles.

Lo que es innegable es que su historia con los Lakers será recordada por su impacto en la burbuja, pero también por la sombra de lo que pudo haber sido si su relación con LeBron James y la franquicia hubiera terminado en mejores términos.