Dyson Daniels logra la hazaña con los Hawks no vista en 50 años

“Daniels es el primer jugador en la NBA desde Draymond Green (10/2/17) en tener al menos 8 robos y 2 bloqueos en un solo juego y el único Hawk en lograrlo desde al menos 1973-74 (cuando la NBA comenzó a registrar robos)”, escribieron los Hawks en X, anteriormente Twitter.

Daniels continúa siendo un jugador que cambia el juego en defensa y es una de las razones por las que los Hawks han mejorado en esa área como equipo en las últimas semanas.

Dyson Daniels sigue impresionando en defensa

Los Hawks han liderado con su defensa durante las últimas semanas, y Dyson Daniels ha sido uno de los disruptores en ese lado de la cancha. Después de su victoria contra los Timberwolves, Trae Young elogió la defensa de los Hawks y lo que han podido lograr.

“Nuestra defensa ha sido muy buena estas últimas semanas, así que lo hemos hecho muy bien en ese aspecto”, dijo Young. “La ofensiva ha estado fallando, pero tuvimos algunos tiros y nuestra defensa nos acompañó”.

A principios de la temporada, el entrenador en jefe Quin Snyder habló sobre los hábitos que los Hawks debían tener para seguir mejorando su defensa y cómo debían hacer esas cosas durante un período de tiempo para tener éxito.

“Para desarrollar hábitos, se requiere esfuerzo y concentración”, dijo Snyder. “Si pones ambas cosas en práctica, con el tiempo mejoras. Eso es algo que ha impresionado entre nuestros muchachos, y al hacer algo de eso, se retroalimenta. Ojalá podamos seguir haciéndolo. Me gusta que estemos concentrados en eso, me gusta que estemos esforzándonos. Para mí, la cuestión es que hay que hacerlo durante un largo período de tiempo. Son diferentes oponentes y diferentes situaciones, y eso no es para menospreciar lo que los muchachos están haciendo en este momento, pero tenemos que seguir haciéndolo y seguir siendo constantes”.

Si los Hawks pueden seguir jugando a un alto nivel en defensa, deberían poder ganar muchos partidos, incluso si no están en su mejor nivel en ataque.