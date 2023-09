El baloncesto de Dominicana ya conoce a sus rivales para Santiago 2023 El equipo nacional quiere romper la racha en la que perdió por el bronce en las últimas tres ediciones, todas ante Estados Unidos

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 están cada vez más cerca y, a un mes de su realización, se empieza a definir el cronograma de cada uno de los eventos a disputarse en la capital chilena. Uno de los platos fuertes será el baloncesto, tanto en su rama femenina como masculina y República Dominicana será parte del certamen.

El conjunto nacional, que viene de participar en el Mundial 2023 de Filipinas, Indonesia y Japón, tendrá al equipo masculino como único representante del país. El conjunto de Néstor “Che” García (habrá que ver si será el argentino el que dirija al equipo quisqueyano) ya conoce a sus rivales para trata de lograr una medalla.

Los criollos quedaron sembrados en el Grupo A junto a Argentina, Panamá y Venezuela. En cada serie jugarán todos contra todos, clasificando los dos primeros a semifinales para la disputa por las medallas. Los terceros y cuartos disputarán las definiciones del quinto al octavo puestos.

Cabe destacar que la única medalla que logró el combinado dominicano en la historia del evento fue cuando hizo de local en Santo Domingo 2003, ganando la medalla de plata tras caer ante Brasil por 89-62 en la final. Pudo haber repetido, pero siempre se cruzó el mismo rival: Estados Unidos. Los norteamericanos vencieron consecutivamente a los criollos en el partido por el bronce en las ediciones de 2011, 2015 y 2019, dejando con las manos vacías a los dominicanos.

El torneo masculino se desarrollará entre el martes 31 de octubre al sábado 4 de noviembre, mientras que el femenino será entre el miércoles 25 y el domingo 29 de octubre. Ambas competencias se desarrollarán en el Polideportivo 1 del Estadio Nacional en la capital chilena, que albergará el evento por primera vez en su historia.

Cronograma masculino

31 de octubre

Argentina vs. Venezuela

República Dominicana vs. Panamá

México vs. Brasil

Chile vs. Puerto Rico

1 de noviembre

Panamá vs. Argentina

Venezuela vs. República Dominicana

Puerto Rico vs. México

Brasil vs. Chile

2 de noviembre

Argentina vs. República Dominicana

Panamá vs. Venezuela

Brasil vs. Puerto Rico

Chile vs. México