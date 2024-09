Con el roster ya completo con 14 jugadores bajo contrato, los Warriors están considerando a Nassir Little como una posible adición a su equipo. Este movimiento, aunque menos publicitado, podría ser una jugada astuta para encontrar un valor escondido en el mercado de agentes libres. ¿Un Diamante en Bruto para la Temporada 2024-25?

Nassir Little: Una promesa en busca de redención

Nassir Little, quien fue seleccionado en la primera ronda del Draft de 2019 por los Portland Trail Blazers, ha tenido una carrera marcada por altibajos. A pesar de un prometedor inicio, con una temporada 2021-22 en la que promedió 9,8 puntos y 5,6 rebotes en 42 partidos, su progreso se vio interrumpido por lesiones y una posterior disminución en su rendimiento.

El alero de 24 años, con una estatura de 1,96 metros, mostró su potencial como un defensor versátil y un reboteador sólido. Sin embargo, sus problemas de salud han sido una preocupación constante. La temporada 2021-22 terminó prematuramente debido a una lesión en el hombro, y en la campaña siguiente, una lesión en la cadera le hizo perder 20 partidos consecutivos.

La Decisión de los Suns y la Oportunidad para los Warriors

Los Phoenix Suns, el último equipo de Little antes de su actual estatus como agente libre, decidió prescindir de él. La decisión de los Suns de no retenerlo se debió en parte a su incapacidad para mantenerse en forma ya su falta de conexión con el ex entrenador Frank Vogel. Sin embargo, esta decisión podría ser una bendición disfrazada para los Warriors.

El historial de Little sugiere que, cuando está saludable, tiene el potencial para ser un jugador de impacto. Su capacidad para defender varias posiciones y su habilidad para rebotar podrían ser activos valiosos para los Warriors, especialmente si puede mejorar su tiro de tres puntos y mantenerse libre de lesiones.

El Papel de Little en los Warriors

A pesar de tener una alineación sólida con jugadores como Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga y Moses Moody, el fichaje de Little podría ofrecer a los Warriors una ventaja adicional. Little podría servir como una pieza versátil que puede cubrir varias posiciones y añadir profundidad a la plantilla. Además, si logra mantenerse saludable, podría replicar el impacto de jugadores como Dorian Finney-Smith, un perfil que los Warriors podrían necesitar para competir al más alto nivel.

¿Un Riesgo Calculado o una Oportunidad de Oro?

La incorporación de Nassir Little a los Warriors representa un riesgo calculado. Si bien su historial de lesiones es preocupante, la posibilidad de que vuelva a alcanzar su potencial es una razón suficiente para considerar su fichaje. Los Warriors, conocidos por su capacidad para maximizar el rendimiento de jugadores en situaciones similares, podrían ser el equipo adecuado para ayudar a redescubrir su juego.

Si Little puede superar sus problemas de salud y adaptarse al esquema de Golden State, los Warriors podrían haber encontrado un diamante en bruto. Mientras tanto, los aficionados y analistas seguirán de cerca cómo se desarrolla esta posible incorporación y si Little puede finalmente cumplir con las expectativas que una vez se le impusieron.