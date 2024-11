La temporada 2024-25 de la NBA está siendo marcada por un equipo que ha roto todos los moldes desde el principio: los Oklahoma City Thunder. Con un inicio de 7-0, los Thunder han logrado algo que pocos equipos en la historia de la NBA han conseguido: comenzar la temporada con siete victorias consecutivas, un récord que solo 44 equipos han logrado en toda la historia de la liga, y lo más impresionante es que, en esos 7 partidos, han vencido a sus rivales por un margen promedio de 17,4 puntos. Esta hazaña no solo pone a OKC en un lugar privilegiado, sino que pone a la liga en alerta. Los Thunder no solo están ganando, están arrasando.

La Dominancia de Oklahoma City Thunder

La victoria más reciente sobre los Orlando Magic, 102-86, confirmó el dominio imparable del equipo. Ninguno de los otros 43 equipos que comenzaron la temporada con siete victorias consecutivas había logrado algo tan contundente: ganar todos sus partidos por un margen superior a los 10 puntos. Si Oklahoma City mantiene esta tendencia, podrían superar a equipos legendarios como los Lakers de 1971-72, los Bucks de 1970-71 y los Bulls de 1995-96 en términos de la mayor diferencia de puntos en la historia de la NBA para una temporada completa. Y aunque los Warriors, Celtics y Cavaliers también están dominando sus respectivos partidos, el Thunder parece tener algo más, un toque especial que los ha diferenciado.

Pero, ¿qué ha permitido a los Thunder tener tal rendimiento? La respuesta parece radicar en su defensa excepcional, un aspecto del juego que no siempre ha sido el punto fuerte de equipos jóvenes como el de Oklahoma City.

La Defensa: La Base del Éxito

Lo que más destaca hasta ahora es la defensa impenetrable del Thunder. En un mundo de NBA donde los equipos a menudo se definen por su capacidad ofensiva, Oklahoma City ha encontrado un equilibrio entre ambos aspectos del juego. Los Thunder están limitando a sus oponentes a solo 95,9 puntos por partido, lo que los coloca por delante de equipos defensivos de élite como los Celtics y los Cavaliers, que permiten más de 109 puntos por encuentro. Esta superioridad defensiva ha sido liderada por Chet Holmgren, el prometedor pívot que está en su segundo año. Su capacidad para proteger el aro y bloquear disparos ha sido clave, pero no es solo él: la defensa perimetral de jugadores como Luguentz Dort, Jalen Williams y Cason Wallace ha dejado en evidencia las carencias ofensivas de sus rivales. Juntos, han logrado contener a sus oponentes, permitiendo solo 42,9 puntos en la pintura por juego.

Impacto de las Lesiones y la Posible Mejora

Aunque el comienzo de la temporada ha sido más que prometedor, el Thunder aún no ha contado con la presencia de uno de sus grandes refuerzos de la offseason: Isaiah Hartenstein, quien sufrió una fractura en la mano izquierda durante la pretemporada. El regreso de Hartenstein, previsto para principios de diciembre, será una gran adición para la rotación defensiva y podría elevar aún más la calidad de su juego en ambos lados de la cancha.

¿El Mejor Equipo del Oeste?

El pundit Kendrick Perkins no ha dudado en declarar que el Thunder ya ha logrado separarse del resto de los equipos en la Conferencia Oeste, destacando lo que considera un conjunto de “jóvenes con almas viejas”. La madurez en su juego colectivo, a pesar de la juventud del plantel, es algo que no suele verse en equipos tan inexpertos. Si continúan jugando al mismo nivel, no solo podrían ganar el Oeste, sino que estarían bien posicionados para enfrentar a los Celtics en las Finales de la NBA de 2025, según Perkins.

La temporada pasada, Oklahoma City sorprendió al ocupar el primer puesto en la Conferencia Oeste, aunque no pudieron llegar más allá de la segunda ronda de los playoffs, cayendo ante los Mavericks. Sin embargo, este año el panorama parece diferente. El crecimiento continuo de sus jugadores clave, como Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey y el mencionado Holmgren, muestra que el Thunder está listo para dar un gran paso hacia su objetivo final: el campeonato de la NBA.

El Futuro Brillante de los Thunder

El Thunder de Oklahoma City es, sin lugar a dudas, uno de los equipos más emocionantes y prometedores de la NBA en este momento. Con una defensa espectacular, una ofensiva equilibrada y una mentalidad de equipo que ha sido clave en su éxito hasta ahora, OKC está dando mucho de qué hablar. Si mantienen su ritmo, su crecimiento colectivo y logran superar las lesiones, este equipo podría ser un contendiente real para las Finales de la NBA y, con suerte para su afición, mucho más que eso. La historia acaba de comenzar, y el Thunder parece estar dispuesto a escribir un capítulo que se recuerde por generaciones.