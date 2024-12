El valor de canje de Zion Williamson si se lo cambia

“Como informó Charania la semana pasada, los Pelicans no tienen ningún deseo de renunciar a Williamson a pesar de una carrera plagada de lesiones”, escribió Marks. “Williamson ha jugado más de 60 partidos en dos de sus primeras cinco temporadas y actualmente está fuera debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo.

“¿Debería New Orleans explorar el mercado de canjes para fichar a Williamson y construir un equipo en torno a Ingram? La pregunta es válida, especialmente si los Pelicans están cansados ​​de ver regularmente el nombre de Williamson en el informe de lesiones. La conclusión surge cuando New Orleans necesita que Williamson esté disponible si quiere maximizar su valor en la cancha o en un canje.

“Si lo traspasan, los Pelicans pueden adquirir contratos a punto de expirar y quizás una futura selección de primera ronda. New Orleans puede liberar a Williamson este verano sin ninguna obligación financiera”.

Cuando Williamson está sano, es uno de los jugadores más dominantes de la liga, pero es difícil ponerlo a jugar debido a las lesiones. Si los Pelicans quieren seguir caminos separados, será interesante ver cuál es su valor de canje.

Zion Williamson lidia con una lesión en el tendón de la corva

Zion Williamson no ha jugado desde el 6 de noviembre debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda y, a principios de diciembre, recibió una actualización sobre su regreso. Los Pelicans anunciaron el 4 de diciembre que Williamson estaba progresando bien en la rehabilitación y que el personal médico del equipo lo volvería a examinar en aproximadamente dos semanas, lo que debería ocurrir dentro de poco.

Williamson no ha sido el único jugador de los Pelicans que ha tenido que lidiar con lesiones esta temporada, pero el equipo está empezando a recuperarse lentamente. Debido a las lesiones, los Pelicans se encuentran en el último lugar de la Conferencia Oeste con un récord de 5-22.

Los Pelicans tienen mucho talento en su plantel, pero aún queda la duda de cómo se desarrollará todo cuando todos vuelvan a jugar. Se ha hablado de que Williamson y Brandom Ingram no pueden jugar juntos, mientras que Dejounte Murray y CJ McCollum podrían no encajar bien entre sí. Trey Murphy III y Herb Jones han sido sólidos como jugadores de tres y defensa, y no necesitan tanto el balón para ser efectivos.

Una vez que Williamson regrese, la química de los Pelicans realmente se pondrá a prueba.