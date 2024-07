Adam Silver ya anunció que la Copa NBA llegó para quedarse, ahora con un nuevo nombre: Emirates NBA Cup. Tras una exitosa primera edición, donde Los Angeles Lakers se coronaron campeones al vencer a los Indiana Pacers, ya se conocen los grupos para la segunda edición del torneo 2024.

The #EmiratesNBACup is back — and here's a refresher on how it works 🏆 pic.twitter.com/La5px2Q9Kv

Conferencia Este:

Conferencia Oeste:

The #EmiratesNBACup 2024 Group Draw results!

Starting November 12, all 30 teams will compete for the NBA Cup with 8 teams advancing out of groups into the knockout rounds, with the semifinals and championship held in Las Vegas, December 14 and 17! pic.twitter.com/K9BT9b1wT2

— NBA (@NBA) July 12, 2024