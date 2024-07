Al anunciar el equipo olímpico de baloncesto femenino de los Estados Unidos, los administradores citaron la necesidad de colocar a las 12 mejores o más merecedoras en la lista.

“Al final del día, las 12 que seleccionamos serán los que mejor nos representen”, dijo el mes pasado la coordinadora del comité de selección, Jennifer Rizzotti.

Por supuesto, no estaba entre las doce seleccionadas la novata sensación de la WNBA Caitlin Clark . Si merecía ser considerada en ese grupo fue un punto de debate , pero dejarla fuera no fue un desaire flagrante.

Gran parte de los argumentos a favor de Clark se basaban en la atención de los aficionados y la cobertura mediática que aportaría al equipo en particular y al baloncesto femenino en general. Muchos vieron esto como una oportunidad perdida, especialmente teniendo en cuenta que Estados Unidos es el gran favorito para conseguir fácilmente su octava medalla de oro consecutiva en París. ¿Por qué no añadir una joven estrella popular?

La selección de baloncesto de Estados Unidos se inclinó por el argumento del mérito por encima del marketing, y eso estuvo bien. El trabajo es ganar el oro, no vender camisetas. O debería serlo. El país tiene suficientes lugares donde la percepción abruma a la realidad.

Clark fue nombrada suplente. Su turno podía esperar.

Sin embargo, han sucedido muchas cosas en las cinco semanas transcurridas desde ese anuncio, y una de las más importantes es que Clark se ha adaptado al juego profesional y continúa demostrando que es una de las mejores jugadoras del mundo. En sus 11 partidos de la WNBA antes de que se supiera que quedaría fuera de la lista olímpica, Clark promedió 15,6 puntos y 6,4 asistencias con un 35,7 por ciento de acierto en tiros de campo y un 29,7 por ciento en tiros de tres puntos. En los 13 partidos que ha disputado desde entonces, ha promediado 17,9 puntos, 9,1 asistencias y ha disparado 44,4 puntos en total y 37,7 desde detrás del arco. El viernes, registró su quinto doble-doble consecutivo al anotar 20 puntos y repartir 13 asistencias en la victoria de Indiana por 95-86 sobre las Phoenix Mercury.

¿También es destacable? ¿Quién no estuvo en la cancha para Phoenix? La veterana base Diana Taurasi, quien se perdió su tercer partido consecutivo por una lesión en la pierna y que casualmente está en la lista del equipo de EE. UU.

Taurasi es una ex MVP de la WNBA, tres veces campeona y la máxima anotadora de todos los tiempos de la liga. Durante su carrera universitaria en Connecticut ganó tres títulos de la NCAA y fue nombrada dos veces jugadora del año. Ganó cinco oros olímpicos, comenzando en 2004 en Atenas.

También tiene 42 años. Si era mejor jugadora que Clark a principios de junio fue un debate justo. ¿Quién iba a discutir que USA Basketball la había elegido, aunque fuera para darle la ventaja final a su icono veterano y probado en lugar de a su nuevo ídolo?

Excepto que ahora Taurasi está lesionada y Clark está mejorando su juego, cambiando las matemáticas en el argumento de los “12 mejores disponibles”.

Tanto Taurasi como Clark son bases con talento para anotar. Si Taurasi no puede jugar, Clark es el sustituto natural. Phoenix jugará contra Connecticut Sun el domingo y contra Washington Mystics el martes. Todas las miradas estarán puestas en si Taurasi regresa y, de ser así, en qué forma.

Después de eso, la WNBA tendrá un receso para el fin de semana del Juego de las Estrellas y luego se suspenderá para los Juegos Olímpicos. Básicamente, no habrá más tiempo para que Taurasi se muestre en acción.

Obviamente, si Taurasi no puede jugar, entonces debería ser reemplazada en la plantilla. Justo esta semana, el equipo masculino de EE. UU. cambió a un lesionado Kawhi Leonard por el escolta de los Boston Celtics, Derrick White.

Caitlin Clark se convierte en la primera novata en la historia de la WNBA en registrar múltiples juegos de más de 20 puntos y más de 10 asistencias. Phoenix Mercury bautizará sus canchas en honor a Diana Taurasi en un nuevo centro de práctica de 70 millones de dólares.

La lesión en la pierna de Taurasi no se ha revelado, por lo que se desconoce el tiempo de recuperación. La fecha límite para convocar a un suplente como Clark es 48 horas antes del inicio del torneo olímpico, que en este caso es el 28 de julio, cuando España debuta contra China. Eso significa que el corte está a menos de dos semanas.

“Sinceramente, no me siento decepcionada”, dijo Clark cuando no logró entrar en el equipo inicial. “Simplemente me da algo por lo que trabajar; es un sueño. Ojalá algún día pueda estar allí… Ojalá que cuando pasen cuatro años, pueda estar allí”.

Quizás no sean necesarios cuatro años.