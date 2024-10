Grandes revelaciones que Kevin Durant está dispuesto a hacer para serie de Netflix.

El 14 veces All-Star habló sobre lo que compartirá durante la filmación del programa esta temporada.

“Voy a centrarme en el baloncesto. Verán cómo me desenvuelvo en este ámbito de la NBA más que en mi vida personal”, dijo Durant en The Up and Adams Show con Kay Adams. “Puede que vean un par de detalles aquí y allá, pero en general verán cómo encaro el juego y la temporada”.

El próximo elenco del programa sigue a una exitosa primera temporada, que contó con LeBron James, Jayson Tatum, Anthony Edwards, Jimmy Butler y Domantas Sabonis.

Cómo la estrella de los Suns Kevin Durant se acerca a su aparición en la exitosa serie de Netflix

Durant ha consolidado su estatus como una de las principales estrellas de la NBA en las últimas dos décadas. El jugador de 35 años es dos veces campeón, MVP de las Finales, MVP de la liga, All-Star durante 14 años y 11 veces seleccionado para el equipo All-NBA. Ocupa el octavo lugar en la lista de máximos anotadores de todos los tiempos de la liga.

Las estrellas de la NBA se encuentran entre los deportistas más comercializables del mundo. La primera temporada de Starting 5 siguió de cerca a los jugadores dentro y fuera de la cancha, ofreciendo a los espectadores una mirada al interior de su trabajo y sus vidas personales. Sin embargo, Durant dijo que está más centrado en aprender sobre el enfoque del baloncesto de sus colegas de la NBA.

“Para ser honestos, solo quiero mostrarles lo aburrida que es esta vida”, dijo el alero de los Suns sobre las apariciones de los jugadores en el programa. “No hacemos mucho más que sentarnos y esperar el próximo partido, pero estoy emocionado por que vean la mentalidad de los jugadores de la NBA… Es para los fanáticos del baloncesto que realmente nos siguen todos los días y quieren tener una idea real de quiénes somos”.

La serie será la 18.ª temporada de Durant en la NBA y la tercera con los Suns. Tras ser barrido por Edwards y los Minnesota Timberwolves en la primera ronda de los playoffs del año pasado, Durant intentará recuperarse junto a su coprotagonista Devin Booker. Tras dejar a los Golden State Warriors tras un segundo campeonato consecutivo en 2018-19, no ha pasado de la segunda ronda en las últimas cuatro temporadas.

Los Suns han tenido un buen comienzo de año, abriendo el año con marca de 3-1, con Durant promediando 29.0 puntos , 7.0 rebotes, 3.0 asistencias y 1.0 robos en porcentajes de tiros de 53/46/81.

Starting 5 sigue la popular serie de la NFL de Netflix Quarterback and Receiver , producida por Omaha Productions de Peyton Manning y NFL Films. La serie de fútbol siguió a Patrick Mahomes, Kirk Cousins ​​y Marcus Mariota en la primera temporada.