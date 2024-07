Your browser doesn’t support HTML5 audio

Grecia y Egipto tienen su segunda presentación en el Preolímpico masculino de baloncesto FIBA 2024 en la sede de Pireo, en Grecia, este jueves 4 de julio desde las 14:00. Conoce todo lo que hay que saber del encuentro.

Grecia dejó claro su dominio en la cancha frente a los dominicanos en su primera presentación. Los helenos, con una defensa impenetrable y una ofensiva letal, tomaron la delantera rápidamente. Giannis Antetokounmpo, dos veces MVP de la NBA, fue una fuerza imparable, demostrando su habilidad tanto en ataque como en defensa. Antetokounmpo finalizó el partido con 28 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, siendo el pilar fundamental del equipo griego. Además de Antetokounmpo, jugadores como Kostas Sloukas y Nick Calathes contribuyeron significativamente al éxito del equipo, con su precisión en los tiros y su solidez en la defensa.

Por su parte, Egipto cayó derrotado frente a República Dominicana en su primera presentación por 90-77. A pesar de la derrota, el equipo egipcio mostró destellos de buen juego, especialmente en el tercer cuarto, donde lograron reducir la desventaja. El jugador más destacado de Egipto fue Ehab Amin, quien anotó 22 puntos y capturó 5 rebotes. Aún con la derrota, Egipto mantiene chances de clasificación si logra vencer a los locales en este crucial encuentro. La clave para los egipcios será mejorar su efectividad en los tiros de campo y fortalecer su defensa para contener a las estrellas griegas.

