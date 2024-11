Los Oklahoma City Thunder continúan invictos en el Oeste, mostrando un rendimiento similar al de los Cleveland Cavaliers en el Este. Ambos equipos conservan récords impecables en el inicio de temporada, aunque los Cavs acumulan un triunfo más al haber disputado un partido adicional. Esta noche, los Thunder intentarán mantener su racha en un emocionante enfrentamiento de back-to-back contra los Clippers, en el que podrían igualar el 6-0 de los Cavaliers.

Fortaleza defensiva en el Oeste

La victoria de los Thunder sobre los Portland Trail Blazers dejó varias impresiones destacables. Aunque los Blazers atraviesan un proceso de reconstrucción y han tenido actuaciones irregulares, han logrado competir en varios partidos, llevándose victorias frente a equipos como los New Orleans Pelicans y Los Angeles Clippers.

Sin embargo, lo más impactante de los Thunder es su defensa. Shai Gilgeous-Alexander, uno de los principales candidatos al MVP, lidera un equipo que no solo destaca por su ataque, sino también por su solidez defensiva, permitiendo un promedio de 98,6 puntos por partido hasta el momento. Mark Daigneault, el estratega detrás de los Thunder, ha logrado involucrar a toda la plantilla en las labores defensivas, convirtiendo al equipo en una barrera difícil de superar.

El impacto de Holmgren en defensa

El pivote Chet Holmgren ha sido clave en la muralla defensiva de Oklahoma. Aunque el pasado juego solo estuvo en la cancha 18 minutos debido a problemas de faltas, su presencia fue determinante para el desempeño defensivo del equipo. Holmgren registró cinco tapones en ese breve lapso, mostrando su capacidad para proteger el aro y consolidarse como un candidato sólido al premio de Jugador Defensivo del Año (DPOY). Su desempeño hace pensar que incluso figuras como Rudy Gobert y Victor Wembanyama tendrán competencia en esta categoría.

SGA, líder ofensivo

En el aspecto ofensivo, Gilgeous-Alexander volvió a brillar, anotando 30 puntos y sumando seis asistencias, respaldado por Jalen Williams, quien aportó 22 puntos. La versatilidad de los Thunder se hizo evidente con una rotación de 12 jugadores, de los cuales once jugaron al menos 12 minutos, demostrando el profundo plantel y la flexibilidad que Daigneault puede manejar a lo largo de la temporada regular.

Chet Holmgren with 6 stocks in just 18 minutes.

DPOY campaign off to an amazing start pic.twitter.com/tSQMI03Na5

— 𝙎𝙠𝙮𝙚𝙙 🇦🇺 (@SkyedOKC) November 2, 2024