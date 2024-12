Pacers y Thunder llegan a este enfrentamiento en un excelente momento. Indiana ha encontrado su ritmo tras una gira exitosa por el Oeste, mientras que Oklahoma, firme candidato en el Oeste, sigue demostrando por qué es uno de los equipos más completos de la liga. Este será el partido número 100 entre ambas franquicias, un enfrentamiento que promete emociones fuertes.

Fecha: 26 de diciembre en Estados Unidos (madrugada del 27 en Europa).

Hora:

Sede: Gainbridge Fieldhouse (Indianápolis, Indiana).

Pacers:

Thunder:

(*) Myles Turner es duda para este partido.

Indiana llega con una racha de cinco victorias consecutivas, gracias a un ataque revitalizado y una distribución de balón de élite. Durante esta racha, los Pacers han promediado un impresionante 118.1 en rating ofensivo, destacándose como uno de los mejores ataques de la liga.

El regreso a casa después de una exigente gira por el Oeste les brinda una gran oportunidad para consolidar su posición en el Este, donde actualmente compiten codo a codo con los Atlanta Hawks.

Jugador a seguir: Tyrese Haliburton

El base ha elevado su nivel, promediando más de 10 asistencias por partido durante la racha actual. Su capacidad para cuidar el balón y su efectividad en el triple (43%) son pilares del éxito reciente de los Pacers.

Los Thunder llegan con ocho victorias consecutivas en la temporada regular, un récord que refuerza su candidatura al título. Su defensa es una de las mejores de la NBA, liderando la liga en pérdidas provocadas a sus rivales (19.1 por partido).

El equipo se muestra sólido incluso sin Alex Caruso, quien estará ausente por lesión. Shai Gilgeous-Alexander continúa siendo el motor ofensivo, pero el aporte de secundarios como Jalen Williams y el recién destacado Isaiah Hartenstein ha sido crucial para mantener la consistencia del equipo.

Jugador a seguir: Shai Gilgeous-Alexander

El posible MVP de la liga se enfrenta a una defensa de los Pacers que es vulnerable en la pintura. Sus penetraciones y capacidad para leer la defensa lo convierten en el arma principal de OKC para este enfrentamiento.

En 99 partidos disputados entre ambas franquicias, Oklahoma lidera el historial con 53 victorias frente a 46 de Indiana. Sin embargo, los Pacers han ganado los últimos tres enfrentamientos y mantienen un sólido 8-2 en los últimos diez partidos contra los Thunder.

