Ja Morant, conocido por sus asombrosas habilidades atléticas y sus impresionantes mates, ha decidido priorizar su salud para garantizar una carrera más larga en la NBA. El joven base de los Memphis Grizzlies ha reducido notablemente sus intentos de clavadas esta temporada, optando por jugadas menos arriesgadas que minimicen el impacto en su cuerpo.

Tras la derrota ante los Dallas Mavericks, Morant explicó el razonamiento detrás de este cambio:

“A veces soy golpeado en el aire y no marcan nada. Eso me deja fuera de la cancha más tiempo del que debería. Al final del partido, siento el dolor de esas caídas. Así que tengo que elegir. Dos puntos son dos puntos, lo importante es conseguirlos sin arriesgar mi salud”.

We knew Ja Morant wasn’t done dunking this year 😂🔥🔥 pic.twitter.com/FzEhRgU1JB

Hasta el momento, el jugador de 25 años ha realizado solo cuatro mates en los 12 partidos que ha disputado esta temporada, muy por debajo de su promedio habitual. Su primera clavada llegó el 25 de noviembre contra los Portland Trail Blazers, y desde entonces ha sumado otras tres, siendo la más reciente en el segundo cuarto del partido contra los Mavericks.

Las lesiones han sido un obstáculo constante en la trayectoria de Morant. En sus cinco años como profesional, se ha perdido 104 partidos debido a problemas físicos que incluyen molestias en las rodillas, cadera, hombro y espalda. Esta temporada ya estuvo fuera durante ocho encuentros tras una mala caída al intentar un alley-oop contra los Lakers.

Este historial ha llevado al egresado de Murray State a replantearse su estilo de juego. Aunque su capacidad para volar sobre los defensores es una de las cualidades que lo hicieron destacar en la NBA, Morant entiende que reducir el riesgo es esencial para mantenerse en la élite a largo plazo.

La transición de Morant hacia un enfoque más estratégico no significa que pierda efectividad. Al contrario, busca consolidarse como un jugador más completo y confiable, capaz de liderar a los Grizzlies sin depender exclusivamente de su explosividad física.

Ja Morant says he's prioritizing his health over making highlight dunks in NBA games. pic.twitter.com/s6AdDb4iot

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 4, 2024