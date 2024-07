La NBA Summer League concluyó con la victoria de Miami Heat sobre Memphis Grizzlies en la final. Sin embargo, el premio al MVP del torneo no recayó en ningún jugador de estos equipos, sino en Jalen Wilson, alero de los Brooklyn Nets.

Seleccionado en el puesto 51 del draft de 2023, Wilson destacó con un promedio de 21.8 puntos, 4.6 rebotes y 1 asistencia por partido. Su rendimiento incluyó un 47.3% en tiros de campo y un impresionante 55% en triples en cinco encuentros.

The #NBA2KSummerLeague MVP is… Jalen Wilson of the Brooklyn Nets! pic.twitter.com/Su45tLH7i8

A pesar de su notable actuación, Wilson no fue incluido en el primer quinteto de la Summer League, formado por GG Jackson II (Memphis), Jordan Miller (LA Clippers), Scottie Pippen Jr. (Memphis), Reed Sheppard (Houston) y Kel’el Ware (Miami). En cambio, fue seleccionado para el segundo quinteto junto a Jaime Jaquez Jr. (Miami), Jarace Walker (Indiana), Bub Carrington (Washington) y Donovan Clingan (Portland).

De cara a la temporada 2023-24, Wilson afronta la incertidumbre sobre su papel en los Nets. Tras firmar un two-way contract el año pasado, ahora cuenta con un contrato estándar, aunque no garantizado. Esto significa que deberá ganarse su lugar durante el training camp de otoño. En la campaña pasada, Wilson participó en 43 partidos, promediando 5 puntos y 3 rebotes en 15.4 minutos por juego.

Yet another DOMINANT performance from Jalen Wilson! 💪

He had a game-high 33 PTS to go along with 10 REB and hit the game-sealing shot in overtime to lead the @BrooklynNets to a win. pic.twitter.com/982WPgvYe2

— NBA G League (@nbagleague) July 19, 2024