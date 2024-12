Jamahl Mosley elogió al jugador más subestimado del Magic

Da Silva, un novato de Colorado, lideró al Magic con 18 puntos en once tiros. El nativo de Munich ha estado realmente dando un paso al frente últimamente cuando se le ha pedido que lo defienda. En su conferencia de prensa posterior al partido, Jamahl Mosley

destacó

las contribuciones de da Silva a la victoria.

“Es muy maduro, es un chico duro, tiene un alto coeficiente intelectual de baloncesto. No se inmuta en absoluto en los tiros que hace. Falló el tiro en la parte superior y no tuvo miedo de lanzar el otro en la esquina. Creo que eso dice mucho sobre él y su confianza. Más aún, y no sé si reciben el crédito suficiente, pero nuestro cuerpo técnico es increíble. Lo que hicieron, cómo trabajan y el tiempo que dedican a estos muchachos es absolutamente tremendo”.

Orlando está construyendo silenciosamente una de las mejores culturas de la NBA

Lo que está sucediendo en Orlando en este momento es notable. Con un récord de 19-12 y cuartos en la Conferencia Este, el Magic se mantiene a flote con Paolo Banchero perdiéndose todos los partidos menos cinco este año y Franz Wagner fuera de siete partidos hasta ahora. La resistencia de Orlando durante esta racha muestra cómo esta franquicia está mejorando independientemente de sus lesiones esta temporada.

Tristan da Silva es un importante contribuyente a esta cultura. El novato se ha adaptado perfectamente, siendo titular en 19 de los 26 partidos y promediando ocho puntos por partido. La anotación de Da Silva seguirá aumentando, ya que ha promediado más de 15 puntos en los últimos cuatro partidos.

La fortaleza del Magic este año ha sido la defensa. Si bien la ofensiva ha fluctuado debido a la ausencia de sus dos estrellas, Orlando ha logrado una de las tres mejores clasificaciones defensivas de la liga. El equipo de Jamahl Mosley debe continuar con esta tendencia para mantener el ritmo del resto de los contendientes de la Conferencia Este.

En general, Orlando debería poder mantener el cuarto o quinto puesto hasta que sus dos estrellas regresen a la acción. El Magic actualmente tiene uno de los calendarios restantes más débiles de la NBA y pronto recibirá a Banchero. El All-Star ya está haciendo ejercicios de tiro sin contacto en su rehabilitación. Este equipo seguirá escalando posiciones en la Conferencia Este en el futuro previsible, y Tristan da Silva desempeñará un papel fundamental en ese ascenso.