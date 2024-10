Los Portland Trail Blazers continúan ajustando su roster antes del comienzo de la temporada 2023-24, y han decidido darle una oportunidad a James Bouknight, quien se unirá a su pretemporada con un contrato de diez días. La franquicia de Oregon, que se encuentra en un proceso de reconstrucción y desarrollo de talento joven, podría ser el entorno ideal para que Bouknight demuestre su potencial, especialmente tras su salida de los Charlotte Hornets.

Bouknight, quien fue seleccionado en la primera ronda del Draft de 2021, no logró consolidarse en Charlotte. Durante las tres temporadas que ha jugado en la NBA, sus participaciones fueron limitadas, apareciendo en solo 79 partidos con promedios de 4.8 puntos en poco más de 11 minutos por partido. Los Hornets decidieron no extender su contrato de novato, dejándolo como agente libre en junio pasado.

