James Harden está demostrando que la edad es solo un número. En el triunfo de los Clippers por 96-121 frente a los Washington Wizards, el escolta anotó 43 puntos en apenas 32 minutos, ingresando al selecto grupo de jugadores con al menos 100 partidos de 40 puntos o más, una lista que incluye a leyendas como Michael Jordan, Kobe Bryant y Wilt Chamberlain. Además, con esta actuación, Harden superó a Kobe como el jugador con más partidos de 30 puntos en su carrera.

A sus 35 años, Harden atribuye su desempeño a la química y esfuerzo colectivo de su equipo. “No soy viejo, pero ellos me hacen sentir joven”, comentó tras el partido. Este liderazgo es particularmente crucial, ya que los Clippers se encuentran sin Kawhi Leonard, quien aún no ha debutado esta temporada debido a una lesión, y tras la salida de figuras como Paul George y Russell Westbrook.

James Harden was FEELING IT tonight in DC!

Sin embargo, lejos de solo “sobrevivir”, los Clippers están demostrando excelencia en el competitivo Oeste, ubicándose en posiciones de playoffs con un récord de 12-8. Harden, quien promedia 21.6 puntos, 7 rebotes y 8.7 asistencias por partido, ha sido clave en esta destacada actuación del equipo.

En el partido contra los Wizards, Harden desglosó su actuación con una efectividad impresionante:

Ivica Zubac también fue fundamental, aportando 18 puntos y 16 rebotes, mientras que Jonas Valanciunas lideró a los Wizards con 17 puntos, en un equipo que sigue buscando dirección.

La temporada 2023/2024 está marcando nuevos hitos para Harden, quien recientemente se convirtió en el segundo máximo triplista de todos los tiempos, solo detrás de Stephen Curry. Aunque las críticas persisten sobre su desempeño en playoffs, su actuación regular ha sido digna de admiración y, según muchos analistas, está en uno de los mejores momentos de su carrera desde su temporada de MVP.

James Harden passes Kobe Bryant for the most halves with 30+ PTS in NBA history. pic.twitter.com/7iw29P6GIz

— StatMamba (@StatMamba) November 28, 2024