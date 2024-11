Your browser doesn’t support HTML5 audio

Jayson Tatum está jugando como un hombre en misión esta temporada. Tras conquistar su primer anillo con los Boston Celtics el año pasado, pero quedarse sin el reconocimiento individual del MVP de las Finales, Tatum parece decidido a demostrar que es uno de los mejores jugadores del mundo. Y actuaciones como la de anoche, en la que selló la victoria de los Celtics 126-123 contra los Toronto Raptors con un triple magistral sobre la bocina, son una declaración contundente de intenciones.

Un año de dominio individual

La NBA ha tomado nota. Según la última actualización de la carrera hacia el MVP, Tatum ocupa el segundo lugar en la lista, solo detrás de Nikola Jokic. En dicha clasificación supera a otras figuras estelares como Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander y Anthony Davis, reflejo de su impacto en ambas partes de la cancha.

🔥JAYSON TATUM HITS THE GAME WINNING BUZZER BEATER 🔥 pic.twitter.com/GvTqgAgsUE

Frente a Toronto, Tatum rozó el triple-doble con 24 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias. Pero lo que más destacó fue su capacidad de liderazgo en momentos clave. En los últimos segundos del partido, sin opción de penetrar, lanzó un triple desde más de ocho metros que terminó por consolidar a los Celtics con un récord de 11-3, ubicándolos justo detrás de los invictos Cleveland Cavaliers (14-0).

Números de MVP

Tatum está teniendo la mejor temporada anotadora de su carrera, con un promedio de 30,2 puntos por partido, acompañado de 7,9 rebotes y 5,9 asistencias. Además, ha elevado su nivel defensivo, registrando 1,5 robos por encuentro, su mejor marca personal. Su crecimiento como pasador y su constancia ofensiva no solo benefician a Boston, sino que también lo posicionan como un contendiente legítimo para el MVP de la temporada.

Un liderazgo que transciende las estadísticas

Aunque los Celtics son una de las franquicias más profundas y completas de la NBA, Tatum entiende que su legado personal depende de algo más que los campeonatos colectivos. Este año, el alero de 25 años ha mostrado un nivel de madurez y determinación que lo coloca entre los jugadores más influyentes de la liga. Su enfoque no es solo liderar a los Celtics al título, sino también consolidar su nombre entre los mejores de la historia.

¿Es Tatum el próximo MVP?

El camino aún es largo, pero las señales son claras. Tatum no solo está produciendo números impresionantes, sino que también está brillando en los momentos decisivos, un atributo que define a los verdaderos MVP. Si Boston mantiene su nivel y él sigue liderando con actuaciones como la de anoche, las posibilidades de que reciba el reconocimiento individual más codiciado de la liga son más reales que nunca.

Not his first rodeo…

Jayson Tatum adds another game-winner to his reel 📹🚨 https://t.co/IAptbW6BaJ pic.twitter.com/LHJlaIXQR0

— NBA (@NBA) November 17, 2024