Jean Montero es uno de los mayores prospectos del baloncesto dominicano. El nacido en Santo Domingo hace veinte años se radicó desde chico en España al ingresar a las filas de la cantera del Club Baloncesto Gran Canaria, con el que debutó en 2020 con apenas diecisiete años de edad. Si bien emigró a Estados Unidos en busca de oportunidades de llegar a la NBA (disputó la Summer League con los Knicks en 2022), regresó bajo el ala de Gran Canaria pero cedido en el Betis Baloncesto.

Con el Betis, Montero fue una de las revelaciones de la pasada Liga Endesa. El joven exterior de 1,88 promedió 13,9 puntos, 2,8 rebotes, 3,4 asistencias y 13 de valoración. Por eso mismo, fue convocado para la Selección que se preparaba para el Mundial 2023 en el que fue un factor importante en la clasificación en Mar del Plata. Tras su actuación en Filipinas, Montero debía volver a Gran Canaria, pero no lo hizo.

Montero debía presentarse a los entrenamientos del Gran Canaria el pasado lunes, 11 de septiembre. No lo hizo y no parece que vaya a hacerlo. Al menos, por la vía amistosa. Así, según acaba de anunciar el club en un comunicado, el “jugador decidió no comparecer manifestando, asimismo, su voluntad de “no continuar bajo la disciplina del Club”.

Gran Canaria señala en su comunicado que “no podemos aceptar que, unilateralmente, y sin respetar los términos y condiciones que regulan la relación contractual entre el Club y el Jugador, se pretenda llevar a cabo una desvinculación como la planteada por nuestro jugador. Como no puede ser de otra manera, desde el club vamos a realizar las actuaciones necesarias para reconducir esta situación, deseando que D. Jean Montero se reincorpore inmediatamente a la disciplina del primer equipo y, entre todos, consigamos alcanzar los mayores éxitos deportivos”.