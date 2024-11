Jeff Green: De sobrevivir a un paro cardiaco a romper récords en la NBA El incansable Jeff Green continúa haciendo historia en la NBA, demostrando que su corazón no solo late fuerte en la cancha, sino que desafía cualquier adversidad.

Jeff Green es uno de esos jugadores que deja huella más allá de las estadísticas. Su carrera de 17 años en la NBA ha sido una travesía de perseverancia, habilidad y, sobre todo, de resistencia. A sus 38 años, tras superar una cirugía de corazón abierto que casi lo retira del baloncesto, Green sigue sorprendiendo. En esta temporada ha roto un récord único: se convirtió en el jugador que más compañeros ha tenido en la historia de la NBA, con 263 compañeros a lo largo de su carrera. Este nuevo hito refleja su trayectoria en múltiples franquicias y su estatus como uno de los veteranos más respetados de la liga.

El camino de Green: Un soldado que sigue avanzando

Jeff Green es uno de esos “soldados” de la NBA que construyen la esencia de un equipo, en las buenas y en las malas. Tras más de una década y media en la liga, Green es mucho más que un jugador; es un líder silencioso, alguien que aporta cohesión y sabiduría dentro y fuera del vestuario. Su carrera alcanzó un nuevo punto alto cuando ganó su primer campeonato con los Denver Nuggets en 2023, y actualmente lleva esa misma experiencia y carácter a los Houston Rockets, un equipo que aspira a volver a los playoffs con una mezcla de juventud y veteranía.

Una marca histórica de compañerismo

Con el inicio de la temporada 2024, Green inscribió su nombre en los registros históricos al superar a leyendas como Vince Carter y Trevor Ariza en la lista de jugadores con más compañeros en la NBA. Su número récord, 263, representa una media de casi 16 compañeros nuevos por temporada en su paso por 11 franquicias, desde los Seattle SuperSonics hasta los actuales Rockets. Esta increíble cifra no solo demuestra su habilidad para adaptarse a diferentes equipos y estilos, sino que es un reflejo de la importancia de Green como un jugador confiable y adaptable, capaz de integrarse en cualquier sistema y sumar para el equipo.

Lista de jugadores con más compañeros en la historia de la NBA:

Jeff Green – 263 Vince Carter – 261 Trevor Ariza – 259 Garrett Temple – 250 Javale McGee – 245

Un guerrero que desafió la muerte para seguir en la cancha

Más allá de los números, Jeff Green es una historia de superación personal. En 2012, los médicos le diagnosticaron un aneurisma de aorta durante su paso por los Boston Celtics, una dolencia que puede ser fatal si no se trata. La condición lo obligó a apartarse temporalmente de la NBA y someterse a una cirugía de corazón abierto, un procedimiento delicado que literalmente detuvo su corazón durante una hora. Muchos dudaban de que pudiera regresar al baloncesto, pero Green demostró una fuerza inquebrantable.

“Muchos gerentes generales me dijeron que no llegaría a jugar cinco años más así”, confesó Green. Sin embargo, contra todas las expectativas, no solo regresó a las canchas, sino que lo hizo con una convicción renovada. “Si la cicatriz sigue ahí, es que yo sigo estando vivo”, suele decir Green con orgullo, recordando que su historia es tanto un triunfo personal como un ejemplo de resiliencia para sus compañeros y seguidores.

Jeff Green ha dejado una huella imborrable en la NBA. Es más que un jugador; es un símbolo de dedicación, sacrificio y lealtad al deporte. Su récord de compañeros, su trayectoria en diversas franquicias y su historia de vida lo colocan en un lugar especial en la liga. A medida que sigue aportando su liderazgo en los Rockets, Green demuestra que, a veces, los verdaderos héroes de la NBA no son solo las estrellas que dominan los titulares, sino aquellos que día a día inspiran con su ejemplo