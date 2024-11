¿Jokic MVP de la NBA? Sus grandes números en la temporada El serbio Nikola Jokic ha comenzado la temporada 2024 de la NBA con una serie de actuaciones tan dominantes que podrían elevarlo a uno de los lugares más exclusivos de la liga: el de los jugadores con al menos cuatro premios MVP.

Desde su primera entrega en la temporada 1955-56, el premio al Jugador Más Valioso (MVP) ha reconocido el impacto y la habilidad de los jugadores más excepcionales de la NBA. Figuras como Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar y Michael Jordan han dejado su marca en esta distinción, pero Nikola Jokic, con tres premios en su haber, está forjando su propio camino para ingresar a la lista de los gigantes del baloncesto. En este inicio de temporada, el serbio ha demostrado que su juego sigue en evolución, superando récords y dominando en estadísticas clave, lo que apunta a un potencial cuarto MVP.

Leyendas y estadísticas: El exclusivo club de los múltiples MVP

La lista de jugadores con múltiples premios MVP es breve pero notable. El primero en ganar este galardón fue Bob Pettit de los St. Louis Hawks, quien luego repitió en la temporada 1958-59. Con cinco trofeos, Michael Jordan y Bill Russell también forman parte de este grupo, aunque ninguno iguala los seis títulos de Kareem Abdul-Jabbar. Solo otros tres jugadores han conseguido cuatro MVP: Wilt Chamberlain, LeBron James y ahora, con un potencial cuarto a la vista, Nikola Jokic. Esta temporada, el serbio parece decidido a sumar su nombre junto a los de estas leyendas, consolidando su legado en la NBA.

Un comienzo de temporada que redefine el concepto de “valioso”

El inicio de la temporada 2024 ha sido arrollador para Jokic, quien registra promedios que se leen como los de un videojuego: 28.8 puntos, 13.5 rebotes y 11 asistencias. Estos números colocan al jugador de los Nuggets en los primeros puestos en casi todas las métricas avanzadas, destacándose en eficiencia y aportando 58.3 puntos por noche combinados entre puntos propios y asistencias. Su porcentaje de tiro verdadero (true shooting percentage) es de 63.1%, liderando ampliamente sobre otras estrellas como Luka Doncic, quien sigue en la lista pero con un 52.6%.

Denver Nuggets: una estructura en tensión alrededor de Jokic

A pesar de su espectacular desempeño, Jokic enfrenta desafíos debido a los problemas estructurales de los Denver Nuggets. La franquicia, que conquistó su primer campeonato en 2023, parece estar dando un paso atrás al no haber invertido en profundidad en su plantilla. Con lesiones que afectan a piezas clave como Jamal Murray y Aaron Gordon, Jokic ha tenido que asumir un tiempo considerable en cancha, promediando casi 38 minutos por juego. Esta sobrecarga, aunque necesaria para las victorias en temporada regular, plantea un riesgo de desgaste en la fase de playoffs, donde la resistencia y la frescura son determinantes.

El ascenso de Jokic frente a otros contendientes al MVP

Si bien Jokic no partía como el favorito para el MVP este año debido a la llamada “fatiga del votante” y al ascenso de jóvenes talentos como Shai Gilgeous-Alexander y Luka Doncic, su rendimiento inicial ha silenciado las dudas. Además, el factor de la “excelencia estadounidense” podría abrir el camino para jugadores como Jayson Tatum en equipos con mayor proyección ganadora, como los Boston Celtics. No obstante, Jokic ha dejado claro que no tiene intención de ceder su lugar entre los mejores, con actuaciones que ya lo sitúan como uno de los favoritos de la temporada.

Nikola Jokic no solo se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del momento; ha redefinido lo que significa ser un MVP en la NBA. Si continúa con su impresionante proyección, Jokic no solo estará listo para un cuarto trofeo, sino que también consolidará su nombre en la historia de la liga junto a las leyendas que han marcado el baloncesto. ¿Será el 2024 el año en que Jokic se una al club de los cuatro MVP? Solo el tiempo y su implacable desempeño dirán si el serbio logra convertirse en el próximo ícono imperecedero de la NBA.