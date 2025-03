Karl-Anthony Towns, la última pieza del rompecabezas de los Knicks según James Dolan New York apuesta todo a su núcleo actual para luchar por el campeonato.

14/03/2025 · 06:17 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los New York Knicks han sido una de las grandes sorpresas de la temporada 2024-25 de la NBA, consolidándose como un serio contendiente en la Conferencia Este. Con un récord de 42-23, el equipo dirigido por Tom Thibodeau se encuentra en una posición privilegiada, y gran parte del éxito se debe a la incorporación de Karl-Anthony Towns. Para el dueño de la franquicia, James Dolan, el pívot dominicano representa la última gran pieza en la construcción de un equipo con aspiraciones de campeonato.

Dolan reafirmó esta visión en una reciente aparición en The Roommates Podcast, donde aseguró que, tras la llegada de Towns, los Knicks ya no planean realizar movimientos significativos. “Estamos ahí. Creo que KAT fue la última pieza. No espero cambios importantes; ahora todo depende de estos muchachos para hacerlo realidad”, afirmó el propietario del equipo.

Sin embargo, más allá de la confianza de Dolan, la gran pregunta sigue siendo: ¿realmente los Knicks tienen todo lo necesario para pelear por el título de la NBA?

Karl-Anthony Towns: el ancla del proyecto de los Knicks

La llegada de Towns a Nueva York marcó un antes y un después para la franquicia. Su capacidad para anotar desde cualquier punto de la cancha, su versatilidad defensiva y su liderazgo en la pintura han elevado el techo del equipo. En los últimos tres partidos sin Jalen Brunson, Towns ha promediado 23.3 puntos, 8.7 rebotes, tres asistencias y 1.7 robos por encuentro, con un impresionante 50% de acierto en tiros de campo y 47.1% en triples.

Su desempeño ha sido clave para mantener a flote a los Knicks en la pelea por la tercera posición del Este, por detrás de los Boston Celtics y los Cleveland Cavaliers. Con Brunson fuera por al menos dos semanas más debido a una lesión en el tobillo, Towns ha asumido el rol de primera opción ofensiva, demostrando su valía en momentos clave.

Pero más allá de su rendimiento individual, la sinergia con el resto del equipo será determinante para el éxito de los Knicks. Jalen Brunson, cuestionado por Dolan en el mismo podcast, destacó la importancia del tiempo y la química: “Tenemos las piezas. Lo que necesitamos es unirlas. Eso lleva tiempo, requiere química, aprendizaje y superar fracasos. Estamos en el proceso de construir algo especial”.

¿Los Knicks tienen lo suficiente para ganar el campeonato?

Si bien el optimismo de Dolan es comprensible, la realidad es que el Este sigue siendo una conferencia altamente competitiva. Los Celtics, liderados por Jayson Tatum y Jaylen Brown, han sido dominantes durante toda la temporada, mientras que los Bucks de Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard siguen siendo una amenaza.

La clave para los Knicks será encontrar un equilibrio entre sus estrellas y su profundidad. Con jugadores como OG Anunoby, Mikal Bridges y Josh Hart, Nueva York cuenta con una defensa perimetral de élite, pero aún deben consolidar su ataque en los momentos decisivos. Además, la salud del equipo será un factor determinante. Si logran mantenerse sin lesiones graves y consolidar la química en la recta final de la temporada, podrían dar la sorpresa en los playoffs.

Con su próximo duelo ante los Golden State Warriors, los Knicks tienen la oportunidad de seguir fortaleciendo su identidad y prepararse para el reto que supone la postemporada.

El veredicto: ¿sueño o realidad?

James Dolan puede estar convencido de que Karl-Anthony Towns es la última pieza del rompecabezas, pero el destino de los Knicks dependerá de la capacidad del equipo para responder en los momentos más críticos. La franquicia neoyorquina ha mostrado un progreso significativo, pero la gran prueba vendrá en los playoffs, donde tendrán que demostrar que realmente están listos para competir por el ansiado campeonato.

¿Será esta la temporada en la que los Knicks finalmente den el paso definitivo? Solo el tiempo lo dirá.