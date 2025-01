Por que ahora sí y antes no: el año de KAT como titular en el All-Star Game El dominicano supera el millón de votos y lidera a unos Knicks que sueñan con la gloria en el Este.

El impacto de Karl-Anthony Towns en los New York Knicks tras su llegada no solo se refleja en su extraordinario rendimiento en la cancha, sino también en el entusiasmo que ha generado entre los aficionados y la proyección de la franquicia. Con más de un millón de votos en el primer boletín para el Juego de Estrellas, el dominicano no solo apunta a su quinta participación en el evento, sino que podría debutar como titular, un logro que reflejaría tanto su evolución como jugador como el peso que ahora tiene en la Gran Manzana.

Un cambio estratégico que lo catapulta al estrellato

Desde su traspaso a Nueva York, Towns ha demostrado por qué era considerado una de las piezas más valiosas del mercado. En un equipo con una rica historia pero sediento de éxito reciente, el pívot dominicano ha logrado ser el eje de un esquema que combina solidez defensiva y fluidez ofensiva. Su promedio de 24.9 puntos y 13.7 rebotes por partido en los primeros 32 encuentros no solo representan los mejores números de su carrera en varios apartados, sino que han colocado a los Knicks como serios contendientes en el Este con un récord de 24-10.

Además, su efectividad en triples (44 %) y un ratio de eficiencia de 26.3 destacan su madurez como jugador completo. Estas estadísticas, unidas al reconocimiento como Mejor Jugador del Este en diciembre, consolidan su candidatura para ser parte de los titulares en el Juego de Estrellas, una hazaña que ha eludido en sus participaciones previas.

Nueva York: el escaparate perfecto

La mudanza de Towns a Nueva York, una de las principales vitrinas de la NBA, ha sido un movimiento estratégico tanto en lo deportivo como en lo mediático. Los Knicks, valorados en 7,500 millones de dólares según Forbes, son la segunda franquicia más valiosa de la liga, lo que se traduce en una enorme visibilidad para sus jugadores.

Este impacto mediático ha sido decisivo para que Towns acumule 1,099,966 votos en el primer boletín, colocándose detrás de estrellas como Giannis Antetokounmpo y Jayson Tatum en la Conferencia Este. En comparación, su mejor desempeño en votaciones previas lo había llevado al noveno lugar entre los jugadores de su posición, con un tope de 1.6 millones de votos en 2022.

El dominicano se beneficia también de la lealtad y pasión de la base de fanáticos de los Knicks, que llenan el Madison Square Garden en cada juego. Con un promedio de asistencia de casi 20,000 personas por partido, el escenario neoyorquino le permite brillar ante los ojos del mundo.

El reto del Juego de Estrellas y su legado

A pesar de su ascenso en las votaciones, Towns aún enfrenta el desafío de convencer a aficionados y especialistas de que merece estar entre los titulares del All-Star. Compite en una posición dominada por figuras establecidas como Antetokounmpo y Tatum, quienes también destacan por sus desempeños esta temporada.

Sin embargo, más allá de los votos, la candidatura de Towns representa una narrativa de superación y transformación. Pasar de ser una estrella en un mercado pequeño como Minnesota a liderar a uno de los equipos más icónicos de la NBA en Nueva York no es tarea fácil. Su éxito podría sentar un precedente para otros jugadores que buscan revitalizar sus carreras en grandes mercados.

¿Un nuevo rostro de los Knicks?

Con sus actuaciones estelares y su creciente popularidad, Karl-Anthony Towns no solo está consolidando su posición como una de las principales figuras de la NBA, sino que también podría convertirse en el rostro de una nueva era de éxito para los Knicks. En una ciudad donde las expectativas son tan altas como los rascacielos, Towns está demostrando que tiene las herramientas y la mentalidad para estar a la altura del desafío.

El próximo 23 de enero, cuando se anuncien los titulares del Juego de Estrellas, podría marcar un hito en su carrera. Pero más allá de los votos y reconocimientos, lo que verdaderamente importa es el impacto que sigue teniendo en la cancha, liderando a un equipo y una ciudad que sueñan con regresar a la cima.