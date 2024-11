Los Phoenix Suns, que habían iniciado la temporada con un impresionante récord de 8-1, sufrirán la baja de su figura principal, Kevin Durant, quien estará fuera al menos dos semanas debido a una distensión en la pantorrilla izquierda. La lesión, confirmada por ESPN, representa un desafío para los de Arizona, quienes dependían en gran medida de Durant para mantenerse en la cima de la Conferencia Oeste.

Durant se lesionó en el último partido de los Suns, en el que lograron una ajustada victoria de 114-113 sobre los Dallas Mavericks. A pesar de la lesión, Durant jugó 37 minutos y anotó 26 puntos, mostrando su acostumbrado nivel de competitividad. En lo que va de temporada, el veterano alero ha promediado 27.6 puntos y 6.6 rebotes por partido, siendo fundamental para el éxito temprano del equipo.

Un inicio explosivo de temporada para Durant

Hasta el momento de su lesión, Durant no solo estaba destacándose por su puntaje, sino también por su eficiencia. Es uno de los únicos jugadores en la liga, junto con el serbio Nikola Jokić, que promedia un 55% en tiros de campo y un 40% en triples, manteniendo además una anotación de al menos 25 puntos por partido. Este rendimiento lo coloca como una de las figuras más consistentes y eficaces de la NBA en el inicio de la temporada.

Próximos retos para los Suns

Durante las dos semanas que se espera esté fuera, los Suns se enfrentarán a rivales como los Sacramento Kings (en dos ocasiones), Utah Jazz, Oklahoma City Thunder y Minnesota Timberwolves, compromisos en los que necesitarán compensar la ausencia de Durant. La responsabilidad de mantener el ritmo del equipo recaerá en otros jugadores clave como Devin Booker y Bradley Beal, quienes tendrán que intensificar su juego para suplir la pérdida de la estrella.

