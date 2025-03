Kristaps Porzingis hace historia en la NBA con un impresionante regreso con los Celtics Un regreso dominante y un hito exclusivo en la liga.

Kristaps Porzingis ha demostrado por qué es una pieza clave para los Boston Celtics en su lucha por el campeonato. En la victoria contundente de su equipo por 121-99 sobre los Utah Jazz, el pívot letón logró una actuación histórica que lo coloca en un grupo exclusivo de jugadores en la NBA.

Con 27 puntos, 10 rebotes y seis asistencias en apenas 25 minutos, Porzingis se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la liga en registrar juegos consecutivos de al menos 25 puntos y 10 rebotes en menos de 30 minutos de acción. Este logro lo sitúa junto a figuras de élite, consolidando su impacto en el equipo desde su regreso a la rotación.

El impacto inmediato de Porzingis en los Celtics

Desde su retorno a la cancha el 15 de marzo, Porzingis ha mostrado un nivel de juego excepcional. En sus últimos tres partidos, ha promediado 25.3 puntos, 8.3 rebotes, 3 asistencias y 1.3 bloqueos, convirtiéndose en una pieza fundamental para la ofensiva de Boston.

A pesar de su dominio en la cancha, el propio Porzingis ha reconocido que aún no se siente en su mejor forma. “Honestamente, no sé cómo estoy logrando esto porque no me siento al 100%. Quizás estoy tratando de crear más oportunidades, y eso me ha llevado a tener más opciones de anotar”, declaró después del partido.

Una noche redonda para los Celtics

Porzingis no estuvo solo en la victoria ante los Jazz. Jayson Tatum también brilló con 26 puntos, seis rebotes, seis asistencias y tres robos, mientras que Payton Pritchard aportó 18 puntos y Sam Hauser sumó 14. Derrick White completó una actuación versátil con 11 puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias, tres robos y un bloqueo.

Con esta victoria, los Celtics mejoraron su récord a 51-19, consolidándose en el segundo lugar de la Conferencia Este y manteniendo su lucha por el primer puesto con los Cleveland Cavaliers.

El desafío que sigue para Boston

Después de esta cuarta victoria consecutiva, los Celtics se preparan para su próximo duelo ante los Portland Trail Blazers el 23 de marzo. Con un Porzingis en gran forma y un equipo funcionando a un alto nivel, Boston sigue demostrando que es un serio candidato al título.

El impacto de Kristaps Porzingis en la rotación de los Celtics ha sido innegable, y si mantiene este nivel, podría ser la pieza clave que lleve a Boston a la gloria en la postemporada.