La crisis de Ja Morant: de súperestrella a bajar muchos escalones en la valoración de la liga En la lista de los mejores jugadores de la NBA, el base de los Grizzlies no ha escapado al esperado declive tras sus problemas extradeportivos

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con el inicio inminente de la NBA, es la hora de las listas: mejores equipos, mejores traspasos, mejores parejas de jugadores… Una de las más esperadas es la lista de los expertos sobre los mejores jugadores de la liga. A pesar de que el Top 10 todavía no se ha desvelado, sí que se saben ya los jugadores de las posiciones más ‘bajas’, un ranking que como siempre ha traído polémica y una bajada que está por encima de todas.

Ja Morant ha vuelto a ser noticia negativamente, y es que los encargados de hacer la lista le han dado el mayor downgrade en su clasificación: de la novena plaza en la temporada 2022-23, a una discreta trigésimo quinta en la que campaña que se avecina. Claramente, los expertos no confían en los que será su temporada tras los escándalos que protagonizó la pasada temporada.

Morant no es el único gran jugador en una posición muy baja. Precisamente después de la estrella de los Grizzlies, podemos encontrar a Kyrie Irving, que como siempre no se ha cortado y ha reaccionado al hecho de estar tan abajo en la clasificación. Irving ahora recaló en Dallas, a donde llegó con la temporada pasada iniciada y aún no ha mostrado todo su potencial al hacer dupla con Luka Doncic.

Desde que se anunció la sanción de 25 partidos a Ja Morant, el Sindicato de Jugadores afirmó que la consideraba excesiva y ha tratado de se le reduzca, algo que no parece probable. Joe Dumars, vicepresidente de la NBA, aseguró que no espera que el periodo de suspensión se acorte o se amplíe, pero reconoció que se están produciendo conversaciones al respecto con todos los implicados.

“Estamos en contacto con el Sindicato de Jugadores, con Ja y con su entorno, estamos trabajando juntos en esto” afirmó en sus declaraciones para Sam Amick y Joe Varden, periodistas de The Athletic. “Estamos colaborando para que tenga una transición cómoda en su regreso a la competición. Esta no es una situación que se pueda comentar públicamente y en la que se puede empezar a decir qué está ocurriendo entre bambalinas, pero sí estamos hablando”.