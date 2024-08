El tan esperado debut de Bronny James en la NBA se acerca, y con él, su primera aparición en el videojuego NBA 2K25. Sin embargo, la valoración otorgada al primogénito de LeBron James ha sido motivo de sorpresa, tanto para él como para los aficionados. Mientras que su padre, LeBron, expresó hace tiempo su deseo de jugar junto a su hijo en la NBA, Bronny comienza a experimentar las primeras críticas y comparaciones en su camino hacia la liga profesional.

En la noche de ayer, se dieron a conocer las valoraciones medias de los jugadores rookies en NBA 2K25. Para Bronny James, esta primera experiencia en el videojuego ha sido algo agridulce, ya que su valoración media ha sido de 68 puntos, una cifra que lo coloca en uno de los niveles más bajos entre los novatos de este año.

New rookies, new ratings.

Check out the newest NBA Rookie class in NBA 2K25 📈 @NBA2K pic.twitter.com/IpENJ69Xoe

— Ronnie 2K 2K25 (@Ronnie2K) August 16, 2024