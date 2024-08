Your browser doesn’t support HTML5 audio

Steph Curry, el alma de los Golden State Warriors, seguirá escribiendo su historia en la bahía de San Francisco al menos hasta junio de 2027. A sus 36 años, el base ha alcanzado un acuerdo para extender su contrato un año más, asegurando un ingreso de 62,6 millones de dólares por esa temporada adicional. En total, Curry se embolsará 177,9 millones de dólares en los próximos tres años, lo que lo consagra como uno de los atletas más remunerados de la NBA. Este contrato prolongado refuerza la intención de la gerencia de los Warriors de mantener a Curry en la franquicia hasta el final de su carrera, un deseo compartido por los aficionados que lo consideran el mejor jugador en la historia del equipo.

La trayectoria de Curry en Golden State es inigualable. Con dos MVP de temporada regular, cuatro campeonatos de la NBA y un MVP de las Finales en 2022, su legado es incuestionable. Además, sus récords como líder en puntos, asistencias, robos, tiros anotados y, sobre todo, triples, lo han inmortalizado en los libros de la NBA. Aunque las normas salariales de la liga impiden que los Warriors ofrezcan más de un año adicional a jugadores mayores de 38 años, este acuerdo mantiene a Curry vinculado al equipo con el que ha logrado todos sus éxitos.

