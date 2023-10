La NBA apunta a jugar en el estadio del Real Madrid… de fútbol Como parte de sus Global Games, la liga volvió a apuntar a España, más precisamente en el Santiago Bernabéu

Tras lo que fue el choque amistoso entre los Dallas Mavericks de Luka Doncic y el Real Madrid en el que el esloveno volvió a visitar a ex compañeros del club donde comenzó a brillar en el mundo del baloncesto, la NBA sigue teniendo a España en la mira para posteriores visitas. El WiZink Center, casa del equipo de baloncesto merengue fue el escenario del choque entre ambos equipo, pero la NBA apuntará más alto y tiene al Santiago Bernabéu como futura pista.

Si, el mítico estadio, en pleno proceso de remodelación para albergar al que es uno de los mejores equipos del mundo del fútbol, aparece como futuro recinto de los Global Games de la NBA. Así lo cree Mark Tatum, comisionado adjunto de la NBA, que mantuvo un encuentro con algunos medios de comunicación en Madrid.

“He tenido la oportunidad de ver el nuevo Bernabéu y es increíble lo que han hecho allí. He visto el sistema con el que suben y bajan el césped, será un estadio de clase mundial. Si se dan las circunstancias, nos encantaría jugar allí”, señaló. Podría ser incluso un partido oficial de la liga regular, al igual que ya se han jugado en otras ciudades europeas como Londres: “Una de las primeras cosas que tenemos que tener en la ciudad es un pabellón de clase mundial y Londres tiene el mejor de Europa. Para jugar un partido de liga regular el pabellón tiene que cumplir unos estándares”.

Eso no significa que no se vaya a llevar a cabo un proceso de expansión: “De momento estamos contentos con los 30 equipos que tenemos, pero de forma natural las organizaciones crecen y con el paso del tiempo tendrá sentido crecer. Podemos acoger dos franquicias más”. Ciudad de México y Las Vegas estarían entre las candidatas en ese caso: “Ahora mismo no consideramos una expansión. En ese punto, si lo hacemos, de considerar dónde tiene sentido o no expandirse, tendremos que considerar México por el hecho de que es la ciudad más grande en América del Norte, tienen un equipo de la G-League que juega allí…”.

Lo que se antoja inviable a día de hoy es contar con una franquicia fija en suelo europeo, pese a los anhelos de muchos aficionados: “Si tienes a un equipo radicado en España o en Londres, por ejemplo, hacer que ese equipo viaje a Portland en una temporada de 82 partidos es mucho viajar. Hasta que los aviones no vayan más rápido y podamos reducir la cantidad de tiempo que lleva cruzar el Atlántico, creo que va a ser difícil tener una franquicia de la NBA en Europa”.