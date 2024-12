La ofensiva de los Warriors desapareció en la recta final

Los Warriors sufrieron algunas faltas controvertidas en la recta final de este partido, incluida una falta obvia no detectada en un triple de

Stephen Curry y la falta que se escuchó en todo el mundo a 3,5 segundos del final y que le dio a Jalen Green los tiros libres ganadores del partido.

Los fanáticos de los Warriors se indignaron

después del partido con los árbitros y

Steve Kerr

se lanzó a despotricar épicamente contra ellos después del partido.

Sin embargo, los árbitros no son la única razón por la que Golden State no estuvo a la altura en este partido. La ofensiva de los Warriors los abandonó por completo en el último cuarto y permitió que los Rockets se recuperaran lentamente en lo que fue una pelea defensiva que duró toda la noche. Cuando los Warriors necesitaron encontrar una canasta para mantener su ventaja, no pudieron hacerlo.

De hecho, este fue el colapso ofensivo más grande de todos los tiempos por parte de Curry y compañía.

“Los Warriors son el único equipo de la NBA en los últimos 20 años que no anotó con múltiples violaciones del reloj de lanzamiento en los últimos 3 minutos de un juego y terminó perdiendo”, escribió OptaStats en X, anteriormente Twitter.

Los Warriors ahora tendrán que ver las semifinales desde casa después de que no pudieron conseguir los últimos puntos que necesitaban para cerrar la victoria el miércoles por la noche.

No hay necesidad de entrar en pánico por los Warriors con poco personal

A pesar de una derrota brutal el miércoles por la noche y una racha de juego frustrante para los Warriors , no tienen motivos para entrar en pánico por el momento. Este es un equipo que juega sin varios jugadores clave y que mejorará enormemente cuando regrese.

La gran ausencia en este partido fue la de Andrew Wiggins en la banda. Wiggins se perdió este partido por una lesión de tobillo después de que se le asignara una decisión de último momento en la previa. Desafortunadamente, este fue un enfrentamiento en el que realmente se sintió la ausencia de Wiggins en la alineación de los Warriors.

Ante una defensa tan buena de los Rockets en un partido que fue una batalla campal en media cancha, la capacidad de Wiggins para anotar tiros y rescatar a los Warriors con un tiro en suspensión disputado al final del tiempo habría sido una gran ventaja para Steve Kerr y compañía. Wiggins también puede crear canastas con sus rebotes ofensivos, y eso podría haber sido la diferencia en este partido.

El alero suplente Moses Moody también se perdió este partido debido a una lesión de rodilla . Cuando esos dos puedan regresar, sumarán un nivel de tamaño y versatilidad en la banda que los Warriors no tienen cuando están fuera de la alineación. A pesar de la mala racha reciente, los Warriors deberían estar bien de cara al futuro cuando se recuperen.