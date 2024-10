La pretemporada es un terreno fértil para la experimentación, los ajustes y, sobre todo, el aprendizaje. Para los equipos de la NBA, es la oportunidad de afinar estrategias y dar espacio a jugadores novatos para que comiencen a adaptarse al vertiginoso ritmo de la liga. El jueves por la noche, los Lakers de Los Ángeles lograron una emocionante victoria sobre los Milwaukee Bucks, recuperándose en el último cuarto para cerrar el partido con un marcador de 107-102. Aunque muchos jugadores poco conocidos destacaron en el juego, los focos se centraron en Dalton Knecht, el novato de los Lakers que no tuvo su mejor actuación en cuanto a tiros, pero que demostró que su potencial va más allá de una simple estadística.

Knecht terminó la noche con 13 puntos, una cifra respetable para cualquier novato. Sin embargo, su porcentaje de tiro fue motivo de preocupación: apenas acertó 5 de 16 tiros, incluyendo un poco brillante 2 de 10 desde la línea de tres puntos. Cualquier jugador en su situación podría verse tentado a dejarse afectar por una noche tan complicada, pero Knecht tiene una ventaja que muchos otros novatos no tienen: el respaldo total de dos figuras clave en los Lakers, LeBron James y JJ Redick.

En su rueda de prensa tras el partido, Knecht compartió lo que podría ser uno de los factores más importantes en su desarrollo como jugador. “Bron me dijo que seguía disparando. No le importa si falla, lo mismo con JJ. Me dijeron que simplemente lo dejara volar con confianza”, afirmó el novato. Estas palabras pueden parecer simples, pero contienen un mensaje poderoso para cualquier joven que intente hacerse un lugar en la NBA: la confianza es clave.

La importancia del respaldo en el desarrollo de un novato

Los inicios en la NBA no son fáciles. Los novatos, incluso aquellos que tuvieron carreras universitarias sobresalientes, a menudo se enfrentan a la dura realidad de ser un jugador de rol en lugar de la estrella del equipo. En el caso de Knecht, quien fue el principal referente ofensivo en su último año universitario con Tennessee, donde promedió 21,7 puntos por partido, la transición a un papel más secundario puede ser complicada.

LeBron James y JJ Redick lo saben. Ambos han pasado por diferentes etapas de sus carreras y entienden que el proceso de adaptación de un novato no solo depende de su talento, sino también de su mentalidad. Y parte de esa mentalidad se forma a través del apoyo que reciben de los veteranos. Es por esto que las palabras de aliento de James y Redick son más que un simple gesto de compañerismo; son un recordatorio de que el crecimiento en la NBA está lleno de altibajos, y que lo más importante es seguir confiando en uno mismo, incluso cuando los resultados no acompañan.

Rookie Dalton Knecht led LAL in shot attempts Thursday, going 5-for-16. He said he had the green light from both JJ Redick and LeBron James despite the misses pic.twitter.com/jn8ztLze8b

— Dave McMenamin (@mcten) October 11, 2024