La razón personal por la que Karl-Anthony Towns se ausentó del partido ante Warriors anoche El dominicano podría perderse parte de la gira de los Knicks por la Costa Oeste.

05/03/2025 · 07:54 AM

La ausencia de Karl-Anthony Towns en el partido del martes ante los Golden State Warriors ha generado incertidumbre en los New York Knicks. El entrenador Tom Thibodeau confirmó que el pívot dominicano no estuvo disponible por razones personales y que aún no hay una fecha exacta para su regreso a la cancha.

Los Knicks, que atraviesan una etapa crucial de la temporada, comenzarán una gira de cinco partidos por la Costa Oeste este jueves, enfrentándose a Los Ángeles Lakers. Thibodeau indicó que Towns necesitará más tiempo antes de reincorporarse y que la prioridad es su bienestar.

Un golpe en un momento clave para los Knicks

La ausencia de Towns representa un desafío importante para los Knicks, quienes buscan consolidar su posición en la Conferencia Este de la NBA. Desde su llegada a Nueva York, Towns ha sido una pieza clave en el esquema ofensivo del equipo, aportando puntos, rebotes y presencia en la pintura.

En su ausencia, Mitchell Robinson asumió el rol de pívot titular en el partido contra los Warriors, marcando su tercer juego de la temporada tras recuperarse de una cirugía en el tobillo. Si Towns no regresa a tiempo, Robinson y otros jugadores como Isaiah Hartenstein tendrán que intensificar su aporte en la pintura.

Un inicio prometedor en Nueva York

Karl-Anthony Towns llegó a los Knicks en un traspaso que fue celebrado por los fanáticos y analistas, al considerarlo una pieza fundamental para fortalecer el equipo. Su versatilidad en la ofensiva, su capacidad para lanzar desde el perímetro y su experiencia en la liga han sido factores determinantes en la mejora del rendimiento de los Knicks esta temporada.

Desde su debut, Towns ha mostrado una gran conexión con figuras como Jalen Brunson y Julius Randle, formando un tridente ofensivo con el potencial de llevar a Nueva York a pelear por los primeros puestos de la conferencia.

¿Cómo afectará su ausencia al equipo?

Si bien los Knicks han demostrado ser un equipo competitivo, la ausencia de Towns podría afectar la dinámica del grupo, especialmente en una gira que incluye partidos contra equipos de alto nivel como los Lakers, Clippers y Suns.

Sin él, Nueva York perderá a uno de sus mejores anotadores y a un jugador clave en la rotación. Sin embargo, Thibodeau confía en la profundidad del equipo para mantenerse firme en esta fase de la temporada.

Por ahora, la atención estará puesta en el estado de Towns y en si podrá reincorporarse al equipo en algún punto de la gira. Los Knicks, por su parte, deberán encontrar la manera de seguir compitiendo sin su estrella mientras esperan su regreso.