Lakers hacen cuentas en el Oeste: qué necesitan para asegurar el tercer lugar El equipo angelino entra en la recta final con margen, pero todavía debe sostener su rendimiento para evitar complicaciones en la clasificación.

La temporada regular entra en su fase decisiva y cada victoria empieza a valer doble. En ese escenario, Los Angeles Lakers ya no solo compiten: también calculan.

El equipo dirigido por Darvin Ham atraviesa un momento clave en la Conferencia Oeste, donde pelea por asegurar el tercer puesto y llegar con ventaja a los playoffs. Con un récord sólido, los Lakers dependen en gran medida de sí mismos para sostener esa posición.

Sin embargo, el margen no es amplio. Equipos como Denver Nuggets y Houston Rockets siguen de cerca en la tabla, lo que obliga a mantener un nivel alto en los últimos partidos de la fase regular.

En términos concretos, Los Angeles necesita sumar varias victorias más en el cierre para garantizar matemáticamente el tercer lugar y evitar depender de resultados ajenos. La cifra exacta puede variar según lo que hagan sus perseguidores, pero el objetivo es claro: asegurar la posición antes del final.

El contexto competitivo agrega presión. Terminar tercero no solo implica una mejor ubicación en la tabla, sino también un cruce más favorable en la primera ronda de playoffs, además de la ventaja de localía en la serie inicial.

A esto se suma la importancia de llegar con ritmo y confianza. Los Lakers buscan consolidar su funcionamiento colectivo en este tramo final, afinando detalles tanto en defensa como en ataque.

Las figuras del equipo también juegan un papel determinante. La experiencia de sus líderes y el aporte del resto del plantel serán claves para sostener el rendimiento en una conferencia que se mantiene altamente competitiva.

En definitiva, el cierre de la temporada presenta un desafío claro: transformar el buen presente en una posición estratégica de cara a los playoffs.

Para los Lakers, no se trata solo de clasificar, sino de hacerlo en condiciones que les permitan soñar en grande dentro de la postemporada.