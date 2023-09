Angola sale del Mundial FIBA ​​con una derrota humillante ¡Sea testigo de los momentos ÉPICOS del equipo de Angola en la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023!

El equipo nacional masculino de baloncesto de Sudán del Sur hizo historia el sábado en la Copa Mundial FIBA, obteniendo la primera plaza olímpica del país en cualquier deporte.

Sudán del Sur derrotó a Angola 101-78, dándole un récord de 3-2 en la Copa Mundial FIBA ​​y asegurando su estatus como el equipo africano con mayor puntuación.

Según Brian Windhorst de ESPN , la ex estrella de los Chicago Bulls, Luol Deng, comenzó a dirigir el programa de baloncesto de Sudán del Sur hace tres años y se emocionó después de la histórica victoria y dijo: “Es una historia increíble. Es una historia de los desvalidos que, no solo para el Sur Los sudaneses, no sólo para África, sino para el resto del mundo. Es una historia que nos hace sentir bien y con la que la mayoría de la gente puede identificarse. Es un logro único porque va más allá del baloncesto”.

Tras una guerra civil, Sudán del Sur se separó de Sudán en 2011 y se convirtió en una nación soberana.

El jugador más notable de Sudán del Sur es el delantero Wenyen Gabriel, que jugó 68 partidos con Los Angeles Lakers la temporada pasada, promediando 5,5 puntos y 4,2 rebotes por partido.

El sábado, registró un doble-doble con 15 puntos y 10 rebotes además de seis impresionantes bloqueos.

El base Carlik Jones, que fue el MVP de la NBA G League la temporada pasada y también apareció en siete partidos para los Bulls, lideró a todos los anotadores con 26 puntos para Sudán del Sur y también repartió 15 asistencias.

Entrenado por el ex guardia de la NBA y actual asistente de los Houston Rockets, Royal Ivey, Sudán del Sur estuvo a la altura de las circunstancias durante su primera aparición en la Copa Mundial FIBA.

El equipo de baloncesto de Sudán del Sur se creó en 2013 y su mejor resultado en un torneo importante fue un puesto en cuartos de final y un séptimo puesto en el FIBA ​​AfroBasket 2021.

Sudán del Sur terminará por debajo de eso en la Copa del Mundo ya que fue eliminado de la siguiente ronda del torneo, pero la victoria del sábado bien podría haber sido una medalla de oro, ya que la nación desvalida consiguió su boleto a París el próximo verano.