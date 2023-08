Lebron James dio la sorpresa en triunfo de USA en el Mundial de Baloncesto 2023 La Selección de Estados Unidos debutó en el Mundial de Baloncesto 2023 venciendo a Nueva Zelanda por 99 a 72 y a Grecia por 109 a 81, en ambos juegos contó con la presencia de LeBron James en el estadio.

El ´Dream team´ puso primera en el mundial de baloncesto Filipinas-Japón-Indonesia 2023. El elenco norteamericano, uno de los grandes candidatos al título, venció en el debut a Nueva Zelanda y hoy hizo lo propio con Grecia liderados por Austin Reaves con 15 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias

El seleccionado estadounidense no cuenta en sus filas con uno de los mejores basquetbolista de la historia: LeBron James. El hombre de Los Angeles Lakers no luce la playera de su país desde hace más de diez años. A sus 38 años, el deseo de James no está en buscar su primer título mundial, el ‘Rey’ piensa en poder darle un nuevo anillo de campeón a los Lakers y en poder cumplir su sueño de jugar a lado de su hijo, Bronny, quien será elegible para el NBA Draft del 2024 Cartel de Austin Reaves y LeBron James

Sin embargo, ‘El Rey’ estuvo en el estadio, no en cuerpo, sino en alma. Un aficionado de la Selección USA se encargó de que LeBron apareciera con su nombre en un cartel durante las primeras fechas de la Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA 2023. Ocurre que el juego de Reaves ha gustado tanto en el mundo de la NBA que Los Angeles Lakers aseguraron un contrato por cuatro años y más de US$53.8 millones y algunos fanáticos ya los comparan, incluso aseguran que el número 15 de los Lakers es mejor.

¿Cómo le fue a LeBron con Estados Unidos?

Después de su primera temporada en la NBA, James se unió a la selección de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Ahí se colgó la medalla de bronce, siendo la primera vez que el país de las Barras y las Estrellas no se colgaba el oro con jugadores de NBA. También se llevó el bronce en el Mundial del 2006.

A pesar de que después conseguiría dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012, James nunca consiguió ganar el título del Mundial de Baloncesto.

