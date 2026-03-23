LeBron James hizo historia y se convirtió en el jugador con más partidos en la NBA El astro de Los Ángeles Lakers alcanzó un nuevo hito en su carrera al superar la marca que durante años mantuvo Robert Parish.

LeBron James volvió a escribir su nombre en los libros dorados del básquet mundial al convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia de la NBA, consolidando aún más su legado en la liga.

El alero de Los Angeles Lakers alcanzó este récord al superar la marca de Robert Parish, quien durante décadas lideró el ranking de presencias en la competencia. Con más de 1.600 encuentros en su carrera, el estadounidense reafirma su vigencia a lo largo de más de dos décadas al máximo nivel.

Este nuevo logro se suma a una lista extensa de récords que LeBron acumula, entre ellos ser el máximo anotador histórico de la NBA y mantener una notable regularidad en su rendimiento, incluso a sus 40 años.

La marca no solo refleja su calidad dentro de la cancha, sino también su durabilidad física y constancia competitiva, aspectos que lo mantuvieron como protagonista durante distintas generaciones de jugadores.

A lo largo de su carrera, iniciada en 2003, James supo reinventarse y adaptarse, manteniéndose como una de las principales figuras del deporte. En la actualidad, continúa siendo una pieza clave en los Lakers y un referente indiscutido del básquet mundial.

Con este récord, LeBron no solo supera a leyendas históricas, sino que también amplía una trayectoria que sigue sumando capítulos y que lo posiciona, para muchos, entre los mejores jugadores de todos los tiempos.