El recorrido de Lonnie Walker IV en la NBA ha estado lleno de altibajos, pero su ambición sigue intacta. El alero, quien inició su carrera con los San Antonio Spurs, ha mostrado destellos de su talento, aunque sin poder estabilizarse en ningún equipo. Tras una temporada irregular con los Brooklyn Nets y un breve paso por los Lakers, Walker llega a los Boston Celtics con la misión de ganarse un puesto en el equipo, firmando un contrato no garantizado por un año bajo la modalidad Exhibit 10.

Esta modalidad le permite participar en el training camp de los Celtics y, de no garantizarse su contrato, recibiría un bono de 75,000 dólares si pasa al menos 60 días en el equipo afiliado de la G League, los Maine Celtics. Sin embargo, el objetivo de Walker es mucho más ambicioso. “Todavía tengo un contrato Exhibit 10. Ese contrato que tengo aún no está garantizado, por lo que estoy apretando para ganarme ese acuerdo garantizado, jugando lo mejor que pueda”, declaró en una entrevista con NBC.

Los Celtics, que recientemente mantuvieron gran parte del equipo que los llevó al título la temporada pasada, aún tienen dos espacios libres en su plantilla, con 13 contratos garantizados. Esto significa que si Walker impresiona durante el training camp, tiene una buena oportunidad de asegurar su lugar en el equipo principal.

El reto de Walker no es menor. Los Boston Celtics cuentan con un núcleo talentoso liderado por Jayson Tatum y Jaylen Brown, y el equipo está decidido a mantener su posición como contendiente al título. No obstante, las habilidades defensivas y la capacidad atlética de Walker pueden ofrecer un perfil único que le permita encajar en la rotación del equipo, especialmente en una temporada que promete ser larga y exigente.

Lonnie Walker IV said that he knows he’ll have to earn the guaranteed deal and is prepared to work his tail off.

“Brad also mentioned that there’s the possibility I might spend some time with Maine in the G-league, and honestly I’m perfectly fine with that.” pic.twitter.com/NFnIzyP1Tk

— Noa Dalzell 🏀 (@NoaDalzell) September 25, 2024