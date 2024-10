Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de más de dos años fuera de las canchas, Lonzo Ball volvió a disputar un partido oficial. El base de los Chicago Bulls jugó su primer encuentro desde 2022, rompiendo una sequía de más de 1,000 días. Aunque el regreso ocurrió inicialmente durante los amistosos de pretemporada, este enfrentamiento contra los New Orleans Pelicans marcó su vuelta definitiva a la competición oficial. Pese a que los Bulls cayeron derrotados en Nueva Orleans, el verdadero foco estuvo en la recuperación del jugador y en su capacidad para volver a un nivel competitivo.

Lonzo Ball and Brandon Ingram 7 years later 🥲 pic.twitter.com/ytYYieU8jq

Lonzo, que entró en acción en el primer cuarto, disputó un total de 13 minutos. Durante su tiempo en pista, anotó 5 puntos, repartió 4 asistencias y capturó 2 rebotes. Al finalizar el partido, el base expresó su emoción por estar de vuelta, aunque también subrayó que su retorno fue más controlado de lo que podría parecer.

“Ha sido bastante similar a los partidos amistosos”, comentó Ball tras el encuentro. “Tuve los mismos tiros y minutos, y el objetivo sigue siendo aprovechar al máximo cada oportunidad. Claro que quiero estar en la cancha todo el tiempo, pero debo seguir el plan del equipo médico para asegurarme de estar bien a largo plazo”. Su enfoque es prudente, pero optimista. Sabe que el proceso es gradual y está dispuesto a trabajar para aumentar sus minutos conforme avance la temporada.

Lonzo Ball: back like he never left. pic.twitter.com/Pl1Ye9HXcV

— Chicago Bulls (@chicagobulls) October 24, 2024