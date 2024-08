La NBA nunca deja de sorprender con rumores, fichajes, y traspasos que cambian el panorama de la liga. Recientemente, ha surgido un rumor que está generando grandes expectativas: los Lakers de Los Ángeles tienen a Luka Doncic en la mira para ser su próxima superestrella en la era post-LeBron James. Este movimiento, aunque seductor en teoría, presenta desafíos económicos y contractuales que podrían hacerlo casi imposible de realizar.

Según Kevin O’Connor de The Ringer, los Lakers están planeando a largo plazo, con Doncic como el objetivo principal para liderar la franquicia cuando LeBron James deje el equipo. El joven esloveno, actualmente con 25 años y 2,01 metros de altura, es visto como el heredero ideal para continuar la tradición de grandeza en Los Ángeles.

🚨BREAKING: The Los Angeles Lakers are reportedly eyeing Luka Doncic as their next face of the franchise after LeBron James retires!

(via Kevin O'Connor) pic.twitter.com/G8dj0iJaDz

— Basketball Forever (@bballforever_) August 24, 2024