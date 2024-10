Los Lakers siguen dando de qué hablar. Con J.J. Redick como nuevo timonel, el equipo angelino superó a los Phoenix Suns 123-116 en un duelo donde remontaron una desventaja de 22 puntos, para alegría de la afición en el pabellón. Este triunfo marca un arranque de temporada perfecto, con un registro 2-0 que los Lakers no lograban desde hace más de una década, y demuestra el potencial de un conjunto que, de la mano de sus estrellas y bajo la guía de Redick, podría posicionarse como un fuerte contendiente en el Oeste.

El inicio fue contundente para los Suns, quienes con una precisa circulación de balón y puntería letal desde el perímetro, llegaron a encestar 12 de 18 triples en la primera mitad. Devin Booker abrió el marcador con 10 puntos en el primer cuarto, liderando a su equipo hacia un parcial dominante de 23-38. Phoenix mantuvo la ventaja hasta el segundo cuarto, ampliando el marcador a 23-45 y encendiendo las alarmas en el Staples Center.

Con el juego en peligro, Austin Reaves asumió un papel protagónico y comenzó a liderar la ofensiva de los Lakers. A través de un dinámico juego de dos con Anthony Davis, Reaves facilitó jugadas que permitieron a los locales reducir la brecha. Un parcial de 17-6 justo antes del medio tiempo dejó a los Lakers con una desventaja manejable de 52-61, una diferencia que permitió mantener el impulso en la segunda mitad.

En la reanudación, Phoenix perdió su efectividad, encestando solo cinco triples en la segunda mitad y recurriendo principalmente a Kevin Durant. Aunque Durant finalizó con 30 puntos, sus esfuerzos no fueron suficientes para contrarrestar el ascenso de los Lakers, que ya habían tomado el control del partido.

El dúo Reaves-Davis continuó siendo determinante, acumulando 61 puntos entre ambos (35 de Davis y 26 de Reaves), mientras que LeBron James aportó con su experiencia, anotando 21 puntos y distribuyendo 8 asistencias. Rui Hachimura sumó otros 14 puntos, y jugadores de apoyo como Jaxson Haynes y Gabe Vincent añadieron valiosos puntos desde la banca, evidenciando una sinergia que comienza a consolidarse bajo la dirección de Redick.

