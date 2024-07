La llegada de Matt Ishbia como nuevo propietario de los Phoenix Suns ha supuesto un cambio radical en la franquicia de Arizona. Aparte de los despidos de los entrenadores Monty Williams y Frank Vogel, Ishbia no ha dudado en invertir generosamente para construir un equipo campeón.

En este mercado veraniego, han cerrado diversos movimientos que les han reportado un total de 223 millones de dólares en salarios garantizados, estableciendo un récord en la NBA. Según Bobby Marks de ESPN, los Suns pagarán más de 400 millones de dólares entre salarios e impuestos de lujo, con una multa de alrededor de 199 millones por superar el impuesto de lujo.

