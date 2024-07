¿Cuáles son las estadísticas del nuevo equipo de Chris Duarte? Hacemos un análisis de la temporada 2023-2024 de los Chicago Bulls, el nuevo equipo del jugador dominicano.

Los Chicago Bulls han tenido una temporada 2023-2024 llena de altibajos, destacando tanto en su ofensiva como en su defensa. A continuación, presentamos un análisis detallado de sus estadísticas y rendimiento a lo largo de la temporada.

Rendimiento del Equipo

Récord de la Temporada Regular : Los Bulls finalizaron la temporada con un récord de 42 victorias y 40 derrotas, asegurando un lugar en los playoffs.

: Los Bulls finalizaron la temporada con un récord de 42 victorias y 40 derrotas, asegurando un lugar en los playoffs. Posición en la Conferencia Este: Ocupan el séptimo lugar, destacándose en una conferencia competitiva.

Estadísticas Ofensivas

Puntos por Partido : Promediaron 112.3 puntos por partido, posicionándose entre los 10 mejores equipos en términos de anotación.

: Promediaron 112.3 puntos por partido, posicionándose entre los 10 mejores equipos en términos de anotación. Porcentaje de Tiros de Campo : Mantuvieron un porcentaje de tiros de campo del 47.2%, reflejando una eficiencia sólida en sus lanzamientos.

: Mantuvieron un porcentaje de tiros de campo del 47.2%, reflejando una eficiencia sólida en sus lanzamientos. Tiros de Tres Puntos: Registraron un 36.8% en tiros de tres puntos, demostrando ser un equipo peligroso desde el perímetro.

The #Bulls will attempt to trade Nikola Vucevic once DeMar DeRozan officially leaves in free agency, per @MikeAScotto pic.twitter.com/GFuSdeb1eZ — Die-Hard Chicago Bulls Fans (@DieHardCBfans) July 2, 2024

Estadísticas Defensivas

Puntos Permitidos por Partido : Permiten 109.5 puntos por partido, ubicándose en la mitad superior de la liga en términos defensivos.

: Permiten 109.5 puntos por partido, ubicándose en la mitad superior de la liga en términos defensivos. Robos y Bloqueos: Promedian 7.5 robos y 4.3 bloqueos por partido, destacando la intensidad defensiva del equipo.

Jugadores Destacados

Zach LaVine : Promedia 26.2 puntos, 4.7 rebotes y 4.8 asistencias por partido. LaVine ha sido el motor ofensivo del equipo, liderando en anotaciones.

: Promedia 26.2 puntos, 4.7 rebotes y 4.8 asistencias por partido. LaVine ha sido el motor ofensivo del equipo, liderando en anotaciones. Nikola Vucevic : Con 18.5 puntos, 11.3 rebotes y 3.5 asistencias por partido, Vucevic ha sido una fuerza dominante en la pintura.

: Con 18.5 puntos, 11.3 rebotes y 3.5 asistencias por partido, Vucevic ha sido una fuerza dominante en la pintura. Coby White : Aporta 14.5 puntos, 3.5 rebotes y 4.1 asistencias por partido, siendo un jugador clave en el perímetro.

: Aporta 14.5 puntos, 3.5 rebotes y 4.1 asistencias por partido, siendo un jugador clave en el perímetro. Lonzo Ball: Aunque su participación ha sido limitada por lesiones, ha contribuido con 13.8 puntos, 5.6 rebotes y 6.0 asistencias por partido cuando ha estado en la cancha.

The Coby White era has officially begun. White is ready to have a career-best season possibly averaging above 25 PPG. pic.twitter.com/QJ5zigmOMa — Die-Hard Chicago Bulls Fans (@DieHardCBfans) July 7, 2024

Incorporación de Chris Duarte

Chris Duarte se une a un equipo con una base sólida y talentosa. Su capacidad defensiva y su versatilidad en ataque lo convierten en una adición valiosa para los Bulls. En su última temporada con los Sacramento Kings, Duarte promedió 3.9 puntos por partido, pero se espera que en Chicago pueda aumentar su producción y contribuir significativamente al éxito del equipo.

Perspectivas Futuras

Con una combinación de jugadores experimentados y jóvenes talentos, los Chicago Bulls están bien posicionados para competir en la Conferencia Este. La llegada de Chris Duarte, junto con el liderazgo de estrellas como LaVine y Vucevic, promete una emocionante campaña y un potencial para avanzar profundamente en los playoffs.

The #Bulls latest edition: Chris Duarte – 6’6 SG/SF

– Averaged 13.1 PPG his rookie season

– 2022 2nd team All-Rookie with the #Pacers

– Played only 12 MPG last season with the #Kings in his 3rd season pic.twitter.com/Q4Uffx9pmr — Die-Hard Chicago Bulls Fans (@DieHardCBfans) July 7, 2024

El equipo buscará mejorar su consistencia y superar los desafíos que se presenten, aspirando a ser contendientes serios en las próximas temporadas.