Desde el comienzo del Mundial de baloncesto FIBA 2023, la labor de los árbitros ha estado en la mira de jugadores, técnicos y periodistas. El nivel de los colegiados está dejando que desear, quizás tomando demasiado protagonismo en los encuentros y como consecuencia numerosos jugadores están mostrando su malestar con ello.

El puertorriqueño Roberto Vázquez, el italiano Manuel Mazzoni y el letón Gatis Salins fueron los encargados de dirigir el duelo y hoy están en el ojo de la tormenta tras la eliminación de Eslovenia con expulsión de Luka Doncic por dos técnicas. El base, una de las grandes estrellas del Mundial fue enviado al vestuario cuando restaban 6:37 para el final del partido frente a Canadá y su equipo aún tenía unas pocas opciones.

Doncic, que pidió expresamente acudir a la rueda de prensa para mostrar su malestar con los árbitros dijo lo siguiente:

¨Uno de los árbitros le dijo a uno de nuestros jugadores: ‘No le vamos a cobrar una falta porque viene por nosotros”, contó . “Sé que me quejo mucho, pero no creo que eso sea justo. Han jugando muy físicamente conmigo, pero si dices eso, no es justo”, lamentó.