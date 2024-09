Marcus Morris vuelve a ser parte de los New York Knicks tras firmar un contrato de tipo Exhibit 9, un acuerdo de verano no garantizado que le permitirá participar en el training camp. A pesar de sus 13 temporadas en la NBA y su experiencia, Morris deberá demostrar que aún puede aportar al equipo dirigido por Tom Thibodeau si desea asegurar un lugar en la plantilla para la próxima temporada regular.

Marcus Morris on IG: “My favorite highlight in my favorite Arena!!!” pic.twitter.com/t0B3HlGaYs

Con un roster casi completo, los Knicks tienen un espacio disponible en su plantilla, aunque el recién incorporado Landry Shamet, quien también firmó un acuerdo no garantizado, parece ser el principal candidato para ocupar el 15º lugar. A esto se suma la competencia de Chuma Okeke, otro jugador que, tras firmar un contrato Exhibit 10 en agosto, buscará ganarse su lugar en el equipo.

Este sería el segundo paso de Morris por los Knicks, equipo con el que jugó durante la temporada 2019-20 antes de ser traspasado a los Clippers. En esa breve etapa, se destacó como un anotador fiable y sólido defensor, lo que le valió el interés de otras franquicias. Sin embargo, el rendimiento de Morris en los últimos años, especialmente durante la temporada 2023-24 con los Philadelphia 76ers y Cleveland Cavaliers, ha dejado dudas sobre si todavía puede ser una pieza clave en la rotación de un equipo competitivo.

BREAKING: Marcus Morris is signing a 1-year deal with the Knicks, per @ShamsCharania pic.twitter.com/SrplTDAKsW

— ACTU_ NBA10 (@actu_nba10) September 16, 2024