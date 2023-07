Muchos piensan que aún está vivo: El Padre de Michael Jordan sospechoso de fingir su muerte Acusado de esconderse en una mansión, el padre del mejor jugador de todos los tiempos era sospechoso de "fingir su muerte. Muchos piensan que todavía está vivo.

Michael Jordan estaba en la cima del mundo del baloncesto en 1993 cuando su padre, James Jordan, fue asesinado a tiros por Daniel Green. “His Airness” estaba tan deprimido tras el asesinato de su padre que se retiró de la NBA.

La misteriosa muerte del padre de Michael Jordan, James Jordan, llevó a especular que se escondía en su mansión. Según los informes, James recibió un disparo cuando se detuvo para tomar una siesta en su automóvil en el condado de Robertson. Informes anteriores dijeron que James había desaparecido mientras conducía de regreso a casa.

El abogado contrario hizo algunas alegaciones descabelladas durante las audiencias del caso un año después. Uno de ellos sugirió que James estaba fingiendo su muerte para escapar de las deudas de juego, los problemas financieros y una posible demanda de paternidad.

Varios testigos afirmaron que vieron a James después de que la policía creyera que estaba muerto. El dueño de una tienda de conveniencia con el nombre de Tracy Thompson llegó a afirmar que todos los que conocía pensaban que todavía estaba vivo. Esto es lo que dijo:

“Todos los que conozco piensan que todavía está vivo”.

Sin embargo, los amigos y la familia de James Jordan creían que estas acusaciones eran ridículas. Nunca retrocedieron en sus afirmaciones de que los problemas de juego de James y Michael Jordan no tenían nada que ver con su repentina muerte. Esto es lo que dijo el fiscal de distrito J. Richard Townsend al respecto:

“Cuando se disipe el humo en este caso, las únicas acusaciones que resultarán ser ciertas son las alegaciones del estado de que estos dos acusados ​​asesinaron y robaron al Sr. Jordan”.

Bunny Smith, un viejo amigo de James, insinuó que los amigos y la familia de Jordan encontraron esta noticia tristemente divertida.

El veredicto final en la muerte del padre de Michael Jordan, James Jordan

La acusación hizo comentarios sobre la loca historia de la defensa de que el padre de Michael Jordan , James Jordan, estaba escondiendo y fingiendo su muerte debido a deudas no pagadas y una posible demanda por paternidad.

En 1996, Daniel Green y Larry Demery fueron condenados a cadena perpetua.

Los dos acusados, Larry Demery y Daniel Green, fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua. Demery testificó que él y Green tenían la intención de ir a un motel, pero fueron atraídos por el Lexus rojo de James Jordan en el camino. El primero le dijo a la corte que Green le disparó a James en el pecho. Demery tenía 17 años, mientras que Greem tenía 18 cuando cometieron el crimen.

James Jordan conducía a su casa después de una fiesta cuando decidió tomar una siesta en el camino. Green y Larry Demery supuestamente planearon robarle antes de que Green le disparara al padre de Michael Jordan en el corazón.

Los investigadores concluyeron más tarde que los asesinos no conocían al hombre que asesinaron hasta después de revisar sus pertenencias. El padre de MJ conducía un Lexus SC400 rojo, que tenía la placa “UNC023”.

El automóvil fue encontrado a 60 millas de la escena del crimen, mientras que el cuerpo de James Jordan fue recuperado 11 días después en McColl, Carolina del Sur.

Larry Demery dijo más tarde a los fiscales que fue Daniel Green quien apretó el gatillo que mató al padre de Jordan.

Daniel Green ha negado las afirmaciones de Larry Demery varias veces. A ambos también se les ha negado la libertad condicional en los últimos años. Demery obtuvo su libertad condicional en 2020. Estaba programado para ser liberado en agosto de 2023, pero la fecha ahora se retrasó 12 meses. Su acuerdo de liberación luego fue rescindido. Green será revisado para libertad condicional en diciembre de 2023.

Mientras tanto, la libertad condicional de Daniel Green se revisará en 2024 después de varias revisiones denegadas.

Supuestamente, Jordan estaba tan furioso que no podría sostenerse si lo colocaran en la misma habitación que los asesinos de su padre. Green, sin embargo, dijo lo siguiente sobre esos informes:

“No creo eso y te diré por qué no lo creo. Si Michael Jordan me quisiera muerto, estaría muerto hace años. Habría muerto antes de que nos recogieran. Podría haber muerto por la pena de muerte porque creía que el juicio estaba amañado para encontrarme culpable. Si me quisiera muerto, habría recibido la pena de muerte. Con el dinero que tiene y las conexiones que tiene, si me quisiera muert0, estaría muerto hace años”.

Otra versión de los hechos

¿Quién es Larry Demery? A menudo se lo ve como el “tranquilo” o el “otro tipo” condenado por matar a James Jordan. Su testimonio ayudó a condenar a su mejor amigo Daniel Green, pero descubrimos una versión diferente de su historia.

Hasta el día de hoy, Green ha insistido en que es inocente. Admitió que ayudó a deshacerse del cuerpo donde obtuvo el anillo All-Star de 1986 de MJ.

A pesar de que entre el 23 de julio y el 3 de agosto pasaron once días, ningún familiar lo denunció como desaparecido (algo que sucedió recién 21 días después). Fue incinerado cómo un NN, pero los forenses se quedaron con su mandíbula y piezas dentales y sus manos. El documental Moment of Truth, producido por IMDb TV, Amazon y Bow and Arrow Entertainment, muestra los detalles más escabrosos del caso. Dos días después de que hallaran su cuerpo, encontraron un Lexus destrozado. En la guantera estaba la documentación con la titularidad del vehículo.

Fue entonces cuando detuvieron a Larry Demery y a Daniel Green, sobre quienes había pruebas sólidas acerca del uso del auto y el teléfono que había en él.

James Jordan desapareció en Robenson, California del Norte; el auto fue hallado en Cumberland, Carolina del Norte; y el cuerpo, en Marlboro, Carolina del Sur.

Hubo dos allanamientos a la Caravan en la que vivían Daniel Green y su madre. En el segundo encontraron un revólver calibre 38 y un VHS donde se veía al hombre rapeando con un reloj de los Bulls y un anillo All-Star de la NBA que eran de la víctima -según se comprobó más tarde-.

Tanto Green como Demery quedaron detenidos -ya habían estado presos-. Nunca hubo pruebas concluyentes de que el arma ejecutada con destino al pecho de James Jordan fuera la calibre 38 que tenía Green. Al mismo tiempo, este hombre brindó su declaración y explicó que estaba ayudando a Demery porque lo consideraba su mejor amigo.

Según él, nunca estuvo en la escena del crimen y contaba con testigos que así lo corroboraban. La noche del asesinato, Demery se fue solo y, algunas horas más tarde, regresó en busca de Green para pedirle ayuda con “algo”.

Así fue como ambos acudieron al sitio donde estaba el cuerpo de Jordan Sr. y, entre los dos, se deshicieron del muerto.

A pesar de que Green admitió esto, aseguró que no sabe qué pasó en el momento del fallecimiento del padre de MJ23 porque no estuvo allí. Siempre según el mismo sospechoso, Demery le habría contado que tenía que encontrarse con un traficante de drogas en las inmediaciones del hotel Quality Inn pero esa persona no fue. Ahí apareció James Jordan, charlaron unos instantes, tuvieron un altercado y Demery le disparó en defensa propia.

Michael Jordan luego de la muerte de su padre

El 29 de octubre de 1993, una reportera le preguntó Michael Jordan: “¿Alguna vez querrías preguntarles (a los asesinos) ´por qué´”?. Y su respuesta fue: “No, porque probablemente me dolería aún más saber sus razones, porque será una razón sin sentido… Es mejor que no lo sepa”.

Michael Jordan pasó una temporada y media alejado del baloncesto para jugar béisbol y llorar la pérdida de su padre. Anunció sensacionalmente que estaba de regreso en la última parte de la temporada 1994-95. MJ había jugado solo 17 partidos de temporada regular antes de que los Chicago Bulls se dirigieran a los playoffs, donde fueron eliminados por el Orlando Magic de Shaquille O’Neal.

En las próximas tres temporadas después de la derrota en la semifinal ante el Magic, los Chicago Bulls ganarán otro triplete. MJ fue nombrado MVP de las Finales de la NBA en cada una de esas ocasiones.

Hace 22 años, los Chicago Bulls completaron “The Last Dance” y ganaron su segundo tricampeonato y sexto título de la NBA en ocho años. Los Chicago Bulls derrotaron a los Utah Jazz por segundo año consecutivo en las Finales de la NBA en seis juegos.

Los Bulls tuvieron una temporada récord de 72-10 en 1996 y vencieron a los Seattle Supersonics en la ronda de campeonato. Durante las siguientes dos temporadas, Chicago arruinó la apuesta de Karl Malone y John Stockton de ganar al menos un campeonato de la NBA.

Jordan se retiró después de la temporada 2002-03 después de haber construido un currículum GOAT. Todavía es considerado como posiblemente el mejor jugador que jamás haya jugado el juego.