Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Mundial de baloncesto Filipinas-Japón-Indonesia 2023 ya tiene dos semifinalistas y se trata de Estados Unidos y Serbia, que este martes vencieron sin problemas a Italia y Lituania, respectivamente, y dieron un paso más hacia el objetivo de ganar la competencia. Sus rivales se conocerán este miércoles, jornada en la que se enfrentarán Alemania vs. Letonia y Canadá vs. Eslovenia.

Los norteamericanos no tuvieron problemas con los italianos y los aplastaron 100-63 siendo ampliamente superiores desde el segundo cuarto. El máximo anotador del conjunto que ya se aseguró su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 fue Mikal Bridges con 24 puntos. En el perdedor se destacó Simone Fontecchio, con 18 unidades.

En el duelo entre potencias de Europa, los serbios fueron una maquina y pulverizaron a Letonia con un contundente 87-68, con una soberbia actuación colectiva frente a un rival que estaba invicto y que en su anterior presentación venció a Estados Unidos. Brilló el NBA Bogdan Bogdanovic con 21 unidades, 4 rebotes y 3 asistencias. En el combinado lituano tuvo su máximo exponente en Tadas Sedekerskis con 14 tantos. Serbia, en tanto, sumó un paso fundamental hacia la próxima cita olímpica y se lo asegurará en caso de que los eslovenos pierdan contra los canadienses.

Los horarios corresponden a República Dominicana

Lituania 68-87 Serbia.

Italia 63-100 Estados Unidos.

Alemania vs. Letonia – Miércoles 6 de septiembre a las 4.45 en Filipinas.

Canadá vs. Eslovenia – Miércoles 6 de septiembre a las 8.30 en Filipinas

Semi-finals picture is half complete ✅

Who will join them tomorrow? 🤔 #FIBAWC pic.twitter.com/9JqJZ4Nt2X

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 5, 2023