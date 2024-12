Novato de los Lakers y su gran sueño de anotar puntos en la NBA

A principios del segundo cuarto, con los Lakers y los Blazers empatados a 25, Quincy Olivari acertó un tiro de tres puntos para poner a los Lakers por delante y conseguir sus primeros puntos de su carrera en la NBA.

Después del partido, Olivari compartió su gran sueño en cuanto a cuántos puntos quiere anotar en su carrera.

“Espero que sean tres puntos para llegar a los 50.000. Sueña en grande”, dijo Olivari. “Quizás nunca llegue a los 50.000, pero el hecho de que lo esté diciendo al mundo me hace saber y permite que otras personas sepan que hay que perseguirlo. Nunca se sabe lo que se puede lograr en el camino. Y, obviamente, al ser un jugador de dos vías, lo hace aún más impresionante”.

Ante los Blazers, esos tres puntos fueron los únicos que Olivari consiguió en el partido. Jugó ocho minutos y solo lanzó tres tiros.

Quincy Olivari y los cambios en la G League para los Lakers

La noche anterior al partido de los Lakers contra los Blazers, Olivari estaba en la G League jugando para la filial del equipo en South Bay. Era su primer partido de vuelta después de perderse cinco partidos debido a una lesión de tobillo. Había jugado en tres partidos consecutivos para South Bay antes de ser convocado para el servicio con los Lakers.

Como jugador con contrato de dos vías, Olivari pasará la mayor parte de su temporada de novato con South Bay. Es elegible para jugar solo 50 partidos activos con los Lakers a menos que terminen convirtiendo su contrato en uno estándar.

Puede haber otras situaciones como esta, en las que Olivari juega una noche en la G League y luego es convocado la noche siguiente para jugar en la NBA. Es un cambio constante lleno de incertidumbre, pero él siente que puede mantenerse listo.

“Esto es lo que me encanta hacer, de cualquier forma que esté jugando al baloncesto… Me estoy divirtiendo. Estoy con los Lakers y estoy en una organización que cree en mí… todos creen en mí, desde arriba hacia abajo”, dijo Olivari. “Entiendo que es un proceso. Así que, ya sea que esté lesionado, o que no me hayan convocado o que me convoquen, simplemente tengo que seguir con mi proceso”.

“Debo recordar que cuando las cosas se ponen estresantes, simplemente debo tomarme un momento para relajarme, orar y recordarme que me estoy divirtiendo”, continuó Olivari. “Y eso es lo que mi padre hizo todo lo posible por hacer, recordarme siempre: ‘Sal, diviértete, sonríe’”.

En siete partidos con South Bay hasta ahora, Olivari ha estado impresionante. Ha promediado 18,6 puntos, 3,4 rebotes y 4,4 asistencias con porcentajes de 38,6 por ciento en tiros de campo, 40,7 por ciento en tiros desde la línea de tres puntos y 82,1 por ciento en tiros libres. Si bien su eficiencia general podría ser mejor, ha demostrado tener las herramientas para ser un base de rotación en la NBA.